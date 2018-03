Andy Rivera aclara que Víbora no está dedicada Lina Tejeiro

¿Qué viene ahora con Víbora? “Empieza el movimiento Víbora con gira nacional e internacional, empezando por Medellín y Bogotá, la idea es expandir el tema lo que más se pueda, internacionalmente tenemos muchas ilusiones y proyectos de estar en Perú, Ecuador y México, un país que siempre me ha abierto las puertas. Este tren arrancó. Lo que hemos logrado por fuera ha sido muy viral, ha ocurrido a través de redes, pero este año me voy a encargar de visitar esos países y aprovechar el buen momento que tiene la música colombiana, siento que estamos de moda en el mundo y eso hay que aprovecharlo”.

¿Cómo te fue explorando con sonidos salseros? “Van a encontrar que Andy tiene salsa y música latina en la venas, cuando comencé a tocar piano siempre lo hice con salsa, así que me sentí muy cómodo con Víbora, es algo nuevo para muchos, pero algo que siempre me ha apasionado. Bailando fue una apuesta mucho más pop, con más guitarra, mientras que Víbora va entre lo comercial y lo underground, no se parece a nada, es algo nuevo y eso me llena de felicidad, porque ahora ser auténtico no es nada fácil y encontrar esa fórmula que te haga distinto, es como marcar un gol olímpico”.

Comenzaste el año enculebrado, con Víbora... “Este sencillo estaba preparado desde hace un tiempo, pero de tantos ires y venires en mi carrera era huérfano musicalmente, trabajaba en varios estudios, pero no tenía una casa productora, hasta que el año pasado encontré a Tezzel y comenzamos a trabajar conjuntamente. En 2017 estábamos en el estudio explorando con acordes salsa y lo más curioso es que ese ensayo salió con letra incluida y ahí se dio la primera etapa de la canción, pero no encontrábamos el coro hasta que una amiga nos aclaró muy bien lo que buscábamos para definir a una mujer mala, una víbora y así nació.Es una canción que desde el primer momento supimos que iba a marcar la diferencia. Es un nuevo Andy, es evolución”.

En este proceso de consolidación más que los premios le interesa el cariño y la fidelidad de sus seguidores, a los que cada día conquista más, no solo a través de su música, sino de sus historias en redes sociales. Acerca de la finalización de su relación sentimental con la actriz Lina Tejeiro, noticia que dio pie para muchas especulaciones en los medios, aclaró que todo se dio por mutuo acuerdo, con el fin de priorizar los proyectos profesionales de cada uno, a la vez que desmintió que la letra de Víbora estuviera inspirada en su exnovia.

¿Piensas que este 2018 será el gran disparador de tu carrera?

“2017 fue un año de aprendizaje, de preparación, de ajustar las piezas de este carro para arrancar este 2018, un año fundamental en mi carrera, es clave por mi edad, la energía y la pasión que siento. Este es el año clave para Andy”.

¿En ese proceso vienen nuevas colaboraciones?

“Vienen muchísimas colaboraciones, no te imaginas cuántas sorpresas hay, se repite la fórmula Espina de rosas -estoy trabajando junto a Dálmata-, con Manuel Turizo también estamos preparando algo bien interesante, Manuel está en un gran momento y siento que juntarnos va a ser muy bueno, es algo que nuestros seguidores nos han pedido, así que pendientes con lo que viene”.

Cada vez sos menos tímido en las redes sociales...

“Siento cada día más seguridad, el tema de redes sociales fue algo que tuve que aprender, porque antes no me sentí cómodo hablando solo con un teléfono, pero luego entendí que le hablo es a muchas personas que me siguen. La idea es siempre dejar un mensaje positivo que les llegue a los seguidores, lo cierto es que encontré una familia en redes sociales”.

¿Qué le dijo su papá, Jhonny Rivera, de Víbora?

“Justo esta semana me llamó y me dijo que nunca había visto un fenómeno como el de Víbora en Youtube, con un millón de visitas por día. Con la canción está pasando algo muy bonito porque mi papá no es el más amante al reguetón, si le gustan dos canciones es mucho que decir, pero con Víbora siempre tuvo un bonito pálpito”.

Imposible no hablar de lo que pasó con tu relación con Lina Tejeiro...

“Es un proceso natural de una pareja, Lina está en un montón de proyectos importantes que demandan mucho tiempo, lo mismo me está sucediendo, tanto así que nunca me había sentido tan ocupado con mi carrera como ahora, así que fue una decisión muy sabia por parte de los dos, de darle prioridad a nuestros proyectos profesionales, es algo en lo que estuvimos de acuerdo”.

Y los que dicen que Víbora está inspirada en Lina...

“Cero, ella conocía la canción desde hace tiempo y era la que más me insistía en que la lanzara, le agradezco infinitamente que me haya hecho ver eso, porque es la decisión más acertada”.