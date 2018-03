“Aún no estoy muerto”: Phil Collins

Viste todo de negro y usa gafas redondas. Camina despacio, sale por un lado del escenario. Los músicos ya están ubicados. Él sostiene un bastón con la mano izquierda. Da un par de pasos. Se detiene ante la ovación del público, 15 mil personas en la primera fecha, de dos, que tuvo en Ciudad de México este marzo.

Observa la euforia de los asistentes al Palacio de los Deportes. Sonríe. Con la mano derecha se toca la boca y lanza un beso al público, a ese que no veía hacía más de 2 décadas. Camina unos pasos más. Ubica el bastón en el espaldar de una silla giratoria. Se sienta, agarra el micrófono y saluda: “Hola México, muchas gracias”. Los aplausos y gritos continúan.

Ese, que camina despacio, es Phil Collins. Sí, el que antes en sus conciertos corría de un lado a otro del escenario y presumía de sus capacidades musicales en la batería, el instrumento que empezó a tocar desde los 5 años.

Hoy, el artista británico tiene 67 años, incluyó a América Latina en una gira que hace: “a pasos de bebé”, como lo dijo en el programa The Tonight Show de Jimmy Falon. Las primeras fechas incluyeron varios conciertos en Inglaterra, Alemania y Francia. Not dead yet, (Aún no estoy muerto), se llama el tour, así como un libro autobiográfico que lanzó en 2016 y en el que habla abiertamente de sus fallidos matrimonios, sus hijos, el éxito, el fracaso, el alcoholismo y su salud.

Phil Collins, uno de los músicos referentes del pop de los 80, tiene que cantar sentado. Lo contó en su libro: tiene ocho tornillos en la columna, varias cirugías y además se fracturó dos veces el pie derecho en 2015. “Es posible que todas esas inyecciones de cortisona para aliviar las cuerdas vocales (mientras andaba de gira) hayan contribuido a que mis huesos sean un tanto quebradizos. Me echaría a reír si no me doliera tanto”, escribió.

En algunos de sus conciertos en Europa el año pasado se excusó con el público por cantar así, sentado, pero especificó: “esto no va a afectar mi entusiasmo”. Ahora no lo explica y no se escuchan reclamos.

Tito López, actual consultor en programación musical de las emisoras de Prisa Radio en Costa Rica preguntó, por curiosidad, en su cuenta de Facebook, si pagarían por ir a ver un concierto en el que el artista principal no se puede parar de su silla, explicando la situación actual del británico. La respuesta fue unísona: “sí, es Phil Collins”.

López, exdirector de Veracruz Stéreo en Medellín precisó que su esposa y su hija fueron a este concierto, el primero de Ciudad de México, y que a él le tocó quedarse en casa, “me hubiera encantado ir a ver a Collins. Hoy la gente va por la parafernalia. Yo voy por la música”, y el cantautor la tiene: ocho álbumes de estudio, dos bandas sonoras, dos discos recopilatorios y 45 sencillos. 150 millones de discos vendidos como solista y 155 millones como parte del grupo Genesis.

“Todo esto tiene lugar justo en un momento en el que, medio inválido, renqueante y cojo, probablemente preferiría que nadie me mirara”, precisó Collins en su autobiografía en donde explica además, que tiene problemas en el oído izquierdo desde hace más de una década, que en algún momento tuvo problemas con su voz y, peor aún, con su confianza. Sí, uno de los artistas más exitosos de las décadas de los 80 y 90 tuvo problemas de autoestima.

Dejó las giras en solitario en 2005, las de su banda Génesis en 2007 y los estudios en 2010. “Estaba convencido de que eso era todo”, detalló.

Un concierto en Miami, de su fundación llamada Little Dreams (con la que cumple los sueños de jóvenes talentos sin recursos) lo obligó a subir al escenario en 2016, “estaba listo para ese concierto pero no para una función completa”. En ese show cantó 4 canciones. Ahora es más complejo estar parado en un concierto completo.

Así como Collins, grandes leyendas de la música como B.B King y Jack Russell (Great White), terminaron cantando sentados. Así lo recuerda Joaquín Pérez Ramírez, locutor de La X: “Si bien el espectáculo y la dinámica con el público cambia, el cariño con el artista es suficiente para superar esta situación”. Y el afecto llenó los 14 escenarios en los que se presentó en el continente.

El espectáculo

“Are you ready?” (¿están listos?), dijo luego de sentarse en su silla y saludar al público mexicano. Ante un “yes” como respuesta comenzaron a sonar los acordes de uno de sus éxitos, Against all odds (Take a look at me now), canción número uno en el mundo en 1984, con la que consiguió su primer Grammy y su primera nominación al Óscar.