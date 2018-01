La revolución en las redes de Bruno Mars y Cardi B

Los artistas Bruno Mars y Cardi B. lanzaron este jueves su primera colaboración juntos, un remix del tema “Finesse” con un video en homenaje a la década de los 90, con el que han conmocionado las redes sociales.

El video, cargado en la plataforma YouTube a la medianoche, se convirtió en el número uno en crecimiento en menos de 12 horas, en las que logró 2,3 millones de visualizaciones, mientras que la etiqueta #Finesse llegó al primer lugar en los temas tendencia de Twitter. En la tarde de este viernes ya sumaba 17 millones de visualizaciones.

La producción rinde un colorido homenaje a dos de las series más populares de los años 90, El príncipe del rap o El príncipe de Bel-Air, como se le tradujo al español la producción protagonizada por Will Smith, y el programa musical In Living Color, que dio su primera oportunidad profesional a Jennifer López, quien se emocionó con el homenaje y compartió en su Instagram un momento de su paso por In Livin Color.