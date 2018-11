Cabas trae una propuesta Valiente

Valiente no solo es el nuevo sencillo de Andrés Cabas, tras una larga ausencia musical, sino que es un mensaje, casi un grito de aliento, que el artista quiere expresar tras superar una serie de problemas físicos y personales.

El barranquillero, que dejó grabada en la memoria de muchos canciones como Mi Bombón o Bonita, dice que ese receso musical era necesario en su vida, tras 10 años dedicado de lleno a la música.

Estuvo radicado en México, país al que volverá en enero, dedicado a trabajar, componer y escribir.

Acerca de su ausencia de los escenarios, de las listas radiales o de las plataformas digitales, comentó que era un momento que necesitaba para tomar un aire y que de eso habla un poco en Valiente.

“Antes no sabía cómo hacía para echar el mismo cuento diez veces al día, todos los días, hoy hago tres entrevistas y a la cuarta ya estoy listo. Todo esto me sirvió para empezar de nuevo, para volver a cogerle el gusto, fueron 10 años de trabajar para otros, todo era obligado”, reconoce el artista, que en los dos últimos meses ha tenido tres espectáculos en Medellín.

De su ausencia dice que no sintió temor de que el público olvidara su nombre. “Nunca le he tenido miedo a desaparecer, es más, a veces lo he deseado. La música y las buenas canciones se van renovando, las cosas que han dejado huella pasan de generación en generación”.