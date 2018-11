Carlos Vives quiere rescatar los sonidos criollos

Medellín, una ciudad con la que Carlos Vives está conectado no solo sentimentalmente, sino también por la familia (su mamá y su esposa son paisas), es la primera escala de la gira que el cantante samario inicia por Colombia. Vives regresa después de un extenso recorrido que lo llevó durante varios meses por Estados Unidos, para emprender lo que ha llamado Campaña libertadora, con la idea de rescatar la música nacional.

¿Hay un personaje con el que Carlos Vives quisiera compartir una canción?

“Sí, digamos que en los últimos años he entrado en la dinámica de colaboraciones, pero tengo que decir que siempre he sido invitado. El primero que lo hizo fue Michel Teló, porque había una conexión entre nuestras músicas. Me encantaría cantar con los artistas que han formado parte de lo que llamo la revolución de la música colombiana, con Fonseca, Juanes y Gusi”.

Este ha sido un año exitoso. ¿Algo le quedó faltando?

“Uno quisiera cambiar de inmediato las cosas, estamos dando pasos importantes en la consolidación del trabajo de nuestra fundación en Santa Marta. Con la música ni hablar, muy agradecido con todo lo que ha pasado este año en el que hemos podido llevar nuestro trabajo a escenarios importantes en el mundo, dejando una buena imagen del arte colombiano”.

La nueva generación de músicos lo considera el “papá de los pollitos”, ¿qué opina de ese boom colombiano?

“Gracias por lo del papá de los pollitos, siempre he estado muy pendiente de nuestros músicos, así que como papá me siento muy orgulloso, aunque también percibo que lo que más se oye es el género urbano y hay mucha que no tiene las mismas oportunidades, es decir, el país es mucho más rico de lo que se conoce”.

En medio de tanto fervor, ¿cómo mantener los pies sobre la tierra?

“Teniendo claro que uno trabaja para la gente y de acuerdo a su respuesta de cariño sabemos que estamos haciendo bien el trabajo, siempre los colombianos han valorado nuestro aporte a esa lucha por nuestra identidad, por lo que somos, así que siempre tengo claro que trabajo para la gente y eso me ayuda a tener los pies sobre la tierra”.

¿De qué se trata la iniciativa Tras la perla de América?

“Busca unir voluntades y compromisos, le estamos haciendo seguimiento a esas promesas de nuestros asociados a la solución de la problemática más urgente de Santa Marta, somos articuladores, llevamos la agenda adelante para unir voluntades”.

Este año también renovó su amor con Claudia Elena, en una ceremonia muy bella...

“Queríamos hacer una más especial. Nos habíamos prometido eso y ahora el tiempo nos permitió regresar a Santa Marta y de cierta manera usar nuestro matrimonio para enviar un mensaje a través de la fundación, que fue Cásate con Santa Marta. Luego hicimos una ceremonia más privada, por la iglesia católica, algo que queríamos hace años”.