“Voy a hacer el mejor show de mi vida”: Juanes

“Sinceramente yo no lo veo, ahora Ekhymosis está andando con sus integrantes y los veo bien y yo tengo otros objetivos, tal vez en algún momento haga algo más rockero, es algo que siento, que me encanta, lo sigo escuchando y tocando, pero por ahora estoy muy clavado en mis canciones y mi carrera”.

“Con mucha alegría y felicidad, es una canción en la que participé desde la composición hasta la grabación del video, me encantó porque me refrescó mucho, musicalmente me permitió recorrer diferentes regiones al mismo tiempo, tiene mucho del Caribe, de la música de Totó la Momposina, combinada con elementos urbanos como el dembow y el bet , que incorporaron los productores Sky y DVLP. Fue muy emocionante componerla al lado de Camilo Echeverry y Mau y Ricky, que son chicos muy talentosos. Fue un proceso muy agradable, que disfruté bastante”.

“Sí, definitivamente, porque Medellín es mi casa, la gente que conozco y me conoce, es la ciudad en la que nací y crecí, hay una carga emocional adicional y por esa misma razón voy a hacer el mejor show de mi vida, de eso estoy seguro, por el momento que estoy viviendo en mi carrera, con lo que he vivido, la experiencia y por todo lo que hemos recorrido a lo largo de esta carretera, que nos va a servir para hacer un concierto maravilloso”.

“Si mal no estoy fue en el Teatro Pablo Tobón Uribe, en un show acústico con el MTV Unplugged. Fue un concierto muy lindo, en un teatro muy emblemático para mí, porque yo viví ahí, a cinco cuadras, en las Torres de Bomboná, y siempre estuve en los conciertos de Los Visconti y Los Chalchaleros, así que cantar allá me causó mucha ilusión y, bueno, ahora vamos para La Macarena”.

Seguir haciendo música, dice Bosé

Luis Miguel González Bosé, aunque pocos lo conocen así, celebra ya cuarenta años de carrera musical, desde esa primera vez con el álbum Linda (1977) y Miguel Bosé (1978). Dice que todavía tiene muchas metas por cumplir en su vida, y si de música se trata, mucho más. La promesa para la gira con Juanes en Colombia es que será espectacular. Esto dijo.

Se vuelve a reencontrar con Juanes en un escenario ante un público que lo quiere mucho como el colombiano, en especial el de Medellín ¿Qué espera de esta corta gira por Colombia?

“Bueno, yo vuelvo a reencontrarme con Juanes, lo hago siempre, es la persona con la que he hecho más conciertos yo creo que en mi vida. Es mi compadre, es mi socio, es mi amigo, es mi hermano. Yo creo que esta gira corta que empieza en Medellín, que luego pasa por Cali y termina en Bogotá junto con Sebastián Yatra, va a ser espectacular”.

¿Cómo se dio ese contacto con Juanes, quién convenció a quién para enfrentar este reto?

“No, fue más idea de un empresario de juntarnos a los tres, que es el que produce esta mini gira, él tuvo la idea y nos pareció a nosotros que era una magnífica propuesta. Yo por lo menos ya tengo mi gira terminada con lo cual sigo haciendo cosas puntuales, y esta es parte de ella y me viene muy bien, porque personalmente echo mucho de menos el escenario tras un mes de hacer otras cosas”.

¿Para los espectáculos por Colombia ya definió el repertorio, le va a apostar a sus clásicos, va a realizar un repaso por su grandes éxitos?

“Sí, en efecto va a hacer un repaso de mi carrera desde Linda hasta Estaré, que es la última canción que compuse para el MTV Unplugged que tiene el mismo nombre y que está dedicada a mis hijos, pero va a ser un repaso de lo mejor de mi carrera”.

A propósito del encuentro con Juanes, ¿han pensado en la posibilidad, dada la coyuntura política en Venezuela y Nicaragua, de hacer una nueva edición de Paz sin fronteras?

“Pues en efecto, en Venezuela lo intentamos ya hace muchos años, pero nos echaron a patadas a Juanes y a mí. Estuvimos ahí cuatro días hablando con la gente. Incluso se involucró Dudamel (Gustavo, el director de música clásica venezolano), así como el ya fallecido maestro Abreu, pero no pudimos concretar nada, nos les gustaba nada la idea de que hiciésemos un concierto de este tipo. Nos atendieron muy bien, pero en cuanto salimos de las frontera del país empezaron los problemas serios y las amenazas, por lo que no hubo una manera de tener diálogo con un contrincante o una parte que no quiera paz, que no le interesa la paz. Hoy 21 de septiembre (cuando responde la entrevista vía correo electrónico) se celebra el día internacional de la paz, la paz sin fronteras que es la fundación que yo tengo con Juanes hace dos años, pues cerró en Ginebra ante la sede de la ONU, fue apoyada por muchas otras organizaciones, estados, gobiernos, etcétera. Que el derecho a la paz pasase a ser un derecho humano universal es algo muy importante e histórico”.

Hoy, parece una necesidad ponerle etiquetas a todo, ¿personalmente usted como definiría el estilo Bosé, su música?

“No hay mejor manera de definir mi estilo que ‘Bosé’. Es una identidad, una autoría, un lenguaje, una forma de entender la música y los textos, que es muy particular”.

Tras celebrar 40 años de carrera en la música, ¿cómo logra salirse de la zona de confort, reiventarse día a día y no dejar que las canciones y la vida artística se vuelvan rutina?

“Salirme de la rutina o reinventarme es cuestión de carácter, si alguna vez he hecho algo, no lo vuelvo a repetir, no le veo sentido, voy para adelante y voy e investigo y exploro, y eso hace que cada disco que salga pues tenga nuevas sorpresas, o nuevos aportes, propuestas, pero está en mi carácter, repito”.

Hoy parece casi que una obligación del mercado que varios artistas se junten a para cantar y lograr que un tema sea exitoso. ¿Personalmente cómo ve esa tendencia?

“La de juntar artistas y hacer cosas es una fórmula que gusta mucho a la gente, le interesa mucho ver a artistas unidos que colaboren o les deleita mucho, les crea mucha alegría, mucha solidaridad. Y yo en cuanto a discos creo que abrí esa brecha con Papito, ¿no? En 2007 cuando hice el primer Papito con 30 duetos originales”.

El ser humano nunca deja de soñar. ¿En su vida personal y profesional que metas le quedan por cumplir?

“Me quedan muchas, en la música hay mucho que hacer todavía ¡mucho! Ahora mismo estoy componiendo y es un no poder parar, con lo cual hasta que se acabe ese filón, esa fuente que por ahora es inagotable, yo seguiré haciendo música y luego con el resto de los otros campos Dios dirá”.