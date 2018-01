“Queremos ser la mejor banda de Latinoamérica”: Diamante Eléctrico

El escenario es para los artistas fuego puro. Adrenalina en su máxima expresión. Más emocionante aún es para un grupo compartir esa tarima con algunas de sus bandas favoritas y en uno de los festivales más importantes del mundo, por ejemplo el de Coachella, en Indio, California, Estados Unidos.

Eso fue lo que vivieron, el año pasado, Daniel, Juan y Andee, los integrantes de la banda de rock Diamante Eléctrico: la emoción de estar en el escenario en este festival y de bajarse de la tarima para luego disfrutar los espectáculos de Radiohead, Lady Gaga, Kendrick Lamar y Jack Garrat.

Una vivencia que los transformó a tal nivel que el próximo disco recibió esa influencia, la de los conciertos como experiencias de vida, la de la conexión con la gente. Sobre eso y sus objetivos, EL COLOMBIANO habló con Daniel Álvarez y Andee Zeta, dos de sus integrantes..

¿Cómo resumen los cinco años del grupo?

DA: “Ha sido un proceso vertiginoso. Lo que más no ha asombrado es que los proyectos que teníamos antes tenían un espectro muy limitado y local mientras que con Diamante a los dos años estábamos en México, Nueva York y después Coachella, entonces ha sido acelerado, pero cada vez que nos revisamos el alma nos decimos que estamos bien, que todo se ha hecho a conciencia y con mucho trabajo”.

¿Sienten que han izado la bandera del rock nacional?

AZ: “Yo creo que sí y sin querer, sin estar comprometidos, y hasta ahora estamos cayendo en cuenta de eso, de lo que hemos hecho al respecto. No fue ni ha sido nuestra meta, no queremos que nos vean como una banda de rock encasillada en ese género sino como una agrupación en general. Tenemos el ejemplo de Café Tacvba que se mueve por diferentes territorios y la gente sigue con ellos, eso queremos lograr”.

¿Ya están trabajando en el cuarto álbum?

DA: “Habrá revolución total. El lenguaje del disco es muy arriesgado, pero yo no me siento así, me siento divirtiéndome y cómodo. Los tres queríamos hacer algo así. Este será un disco con una vocación más masiva, así lo sentimos, vamos a ver qué pasa en la calle. El virtuosismo de este disco está en conectar, estamos obsesionados con hacer música entretenida, con que la gente se enganche, cante, salte. Es muy diferente a lo que habíamos hecho antes”.

¿Cuándo saldrá?

AZ: “No tenemos fecha ni nombre. Tenemos nueve canciones grabadas. Los otros discos fueron muy influenciados por el rock and roll y el blues, esto que se viene será más influenciado por el soul, más groove, pero sigue estando en nuestro territorio”.

DA: “Esperamos tener sencillo antes de finalizar el primer semestre. Es posible que el disco se nos atraviese en junio, julio, pero no estamos corriendo”.

¿Cómo vislumbran 2018?

DA: “En cuanto al mercado lo sentimos más animado que 2017. Hay lugares que se están activando como Chile, Argentina y México. Será el año para bajar todos los logros a la calle”.

Coachella fue una buena experiencia.

AZ: “Mucho de eso está plasmado en el nuevo disco”.

DA: “Sentimos en primera persona lo que es entretenerse en un show. Coachella fue el pasaje para la idea de este 2018 de mover gente masivamente, vivir un concierto como una experiencia”.

Empiezan a mover público en Medellín

DA: “En esta ciudad están muy conectados con el Diamante, hemos estado en festivales y ahora buscamos conquistar ese público nuestro, el que veremos esta noche en el show”.