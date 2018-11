Solo en 2.000 cines del mundo se verá el documental de Coldplay, en Medellín hay uno

El documental de la banda británica Coldplay A Head Full Of Dreams se proyectará solo durante una noche, el próximo 14 de noviembre, en cerca de 2.000 salas de cine de todo el mundo, entre ellas una de Medellín (Cinemark), una en Pereira, otra en Cali y una más en Bogotá, así lo anuncia la página oficial del filme, aunque en Cinemark aún no hay información de precios de boletería sí se conoce que la proyección será a las 8:30 p.m el próximo miércoles.

El documental dura 114 minutos y es dirigido por Mat Whitecross, quien ha trabajado con el cuarteto inglés en algunos de sus videoclips más recordados como Paradise, A Sky Full of Stars y Adventure Of a Lifetime, y también estuvo al frente del aclamado documental de los británicos Oasis Supersonic.

La cinta es un recorrido por los 20 años del grupo, integrado por Chris Martin (voz, guitarra y teclado), Jon Buckland (guitarra), Guy Berryman (Bajo) y Will Champion (Batería y coros).

Fundado en 1996, Coldplay alcanzó el estrellato global con su álbum debut, Parachutes (2000), y continuó recibiendo el favor de la crítica con A Rush Of Blood To The Head (2002).

A ellos siguieron X&Y (2005), Viva La Vida or Death And All This Friends (2008), Mylo Xyloto (2011), Ghost Stories (2014) y A Head Full Of Dreams (2015).

El documental, homónimo al nombre del último disco, se anunció el 12 de octubre y fue grabado durante la gira de este trabajo en 2017, que ha sido certificada, según Versión Digital, como la tercera más grande de todos los tiempos, con más de 5,5 millones de asistentes en todo el mundo.

La sinopsis del filme dice: “Yuxtapone espectaculares actuaciones de temas icónicos como Fix You y Viva La Vida con momentos íntimos y ocultos que revelan la profundidad de la amistad y la hermandad de la banda. Un evento cinematográfico global de una sola noche que no debe perderse”.

Además de verse en cine, el documental estará disponible en Amazon Prime Video a partir del viernes 16 de noviembre, pero, por ahora, solo en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

Este es el trailer: