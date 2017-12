El Brujo habla de la Diosa a la que grabó sus canciones

Había quienes creían, al escuchar la voz de Patricia Teherán, sin ver quien cantaba, que se trataba de Nelson Velásquez.

Por una parte, el registro de la voz del cantante nacido en San Juan del Cesar, La Guajira, tiene cierto parecido con el de la “Diosa”, y por otra, el vallenato ha tenido escasas mujeres cantantes. Por eso, no era difícil que los oyentes se esforzaran para dar con aquella voz y la asociaran con la del intérprete de El más valiente.

Ahora, cuando pasan la telenovela Tarde la conocí, en el Canal Caracol, sobre la vida de Patricia, el ingeniero de sonido que grabó todos los temas en Codiscos, Darío Valenzuela, recuerda los años de trabajo al lado de la rubia.

El Brujo sostiene un cuadro en el que aparece la cantante al lado de la acordeonera, Graciela “Chela” Ceballos, con quien integró Las Musas del Vallenato. Muestra el mensaje escrito en medio de las imágenes de ambas mujeres. Es un saludo lleno de palabras afectuosas para él. Tantas, que en escasas seis líneas aparecen las palabras amor, aprecio y cariño. “Era una mujer dulce, como su voz”, dice Darío. De carácter extrovertido, Patricia llegaba al estudio saludando y repartiendo sonrisas.

Con las Musas grabó tres discos de larga duración, con temas compuestos por hombres. Entre ellos los sonados Me dejaste sin nada, Triste y sola, y Qué desastre.

“Ella era paciente conmigo, que a veces la hacía repetir versos. Y más con Chela que era exigente. Como directora, le reclamaba a veces que diera un tono más alto para aprovechar su voz fuerte. A veces la hacía llorar”.

Patricia salió de las Musas —según le reveló la acordeonera a Darío—, porque la directora del grupo se cansó de su indisciplina. La intérprete era fiestera y a veces incumplía a presentaciones.

¿Y, a todas estas, El Brujo ve la telenovela? “No me gusta. No mencionan a las Musas, como si todo hubiera sido hecho con las Diosas. Además, como es novela, hay ficción; no es fiel a la verdad”.

Dan a entender que a Patricia le sucedió lo de la canción Tarde lo conocí. Pero esta fue escrita por Ómar Geles, quien ha contado que está basada en una historia personal.