“Una suma de errores hacen un estilo”: Fito Páez

Aunque su más reciente álbum, ‘La ciudad liberada’, ha sido promocionado como su mejor disco en los últimos 20 años, Fito Páez no lo cree, aunque si reconoce su potencia, vitalidad y la conmoción que ha generado en buena parte de América Latina.

Un trabajo discográfico extenso, con 18 canciones que grabó sin las ayudas tecnológicas que permiten, desde un computador, hacer correcciones y hasta la posibilidad de afinar instrumentos y hasta las voces. Páez, contra corriente, lo dejó bellamente imperfecto, una decisión arriesgada, pero que sin duda hace parte de su éxito y hace que estas canciones no tengan fecha de vencimiento, como sucede con muchas de las canciones en la actualidad.

Con su banda ha montado todas las canciones de este álbum para interpretarlas en ‘Ciudad Libertada Tour’, la cual estará en un mes en Colombia, empezando el 24 de octubre en el Coliseo de Champagnat de Pasto, el 26 de octubre en Chamorro City Hall El Rodeo de Medellín, al día siguiente en Bogotá en Chamorro Entertainment City Hall, el 29 de octubre en el Teatro Jorge Isaac de Cali, para finalizar en Tunja el primero de noviembre en el Festival Internacional de la Cultura.

Al festival

¿Cómo fue la experiencia de participar en el Festival SmartFilms?

“Llegué con una gripe bastante fuerte, así que me limité a los compromisos que había acordado, que era presentar algunas películas, estar en una conversación con la gente y estar en una mesa sobre cine y música. Por suerte, con la gripe y todo, pude cumplir con mis compromisos.

Está muy bien, un festival de cine siempre es bienvenido para estimular a nuevos artistas para hacer obras hermosas”.

¿Qué encontró dentro de las propuestas que vio en este festival?

“Siempre la idea, no importa que exista o no una historia, porque creo mucho en el cine de actores, donde las historias son importantes pero no tan importantes; era más importante lo que sucedía entre los actores y cómo iban enlazando aquella historia. Siempre hay algo que tener para transmitir, más allá del contar. Eso hoy lo puedes hacer con un telefonito o con una gran cámara de cine”.

En octubre vuelve a Colombia con ‘Ciudad Liberada Tour’.

En octubre es la gira que hace años he soñado hacer con cinco ciudades. Vamos a ir por primera vez a Pasto, luego iremos a Medellín, Bogotá, Cali y Tunja, esta última donde también tocaré por primera vez, lo que está muy bueno. Me dicen que hace mucho frío, así que me llevaré unas ruanas y de paso un poncho argentino, por las dudas (risas)”.

Con un álbum que ha generado muy buenos resultados...

¿Cuánto hace que un álbum no causa tanto revuelo? No lo digo por mí, es porque está empezando a desaparecer la idea del álbum y siento que hace mucho no se habla del concepto de álbum.

Creo que generó una interesante curiosidad al ser un disco de más de 72 minutos. Me parece que es un disco muy potente, muy poderoso y que fue hecho en una época muy salvaje y el disco fue hecho de una manera salvaje. El proceso fue largo.

¿Cómo fue crear un disco tan potente y largo a la vez?

Contracorriente a lo que sucede hoy en la música, decidí quitar todos los correctores, no tener afinadores de voces, nada que es lo que están en todos los discos de hoy, donde se escucha todo perfecto, todo alineado, no hay correduras entre el bombo y el bajo, las guitarras no están corridas de la voz, que era lo que nos gustaba de la música, de The Beatles, por ejemplo, donde tocaban todos juntos al grabar. Nosotros hicimos lo mismo, si bien yo canté después. Eso es lo que llamamos swing, por eso el disco suena tan raro para lo que se escucha hoy.

¿Cómo ha visto todo lo que sucedió con este disco?

Fue muy rápido todo, lo que llaman viral ahora, por todo el continente, hasta con críticas excelentes, lo cual no me pasaba hace años. Alguien dijo que era mi mejor disco en los últimos 20 años y lo repitieron todos como loros en todo el continente, pero yo les digo que no, posiblemente sea mi mejor disco, pero no en los últimos 20 años (risas).