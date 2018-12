El vallenato es pura “brincadera”

Tras superar quebrantos de salud, Jorge Oñate está listo para seguir haciendo historia en el folclor vallenato.

El artista no se deja seducir por las fusiones, le apuesta a lo autóctono, en búsqueda de un nuevo repertorio acorde con los clásicos que ha gestado en más de medio siglo de carrera artística.

Acaba de presentar una primera canción como preámbulo de lo que será su próximo trabajo discográfico, con el mosaico La barra de mi gente, con el cual hace su ingreso oficial a las plataformas digitales.

¿Cómo sigue de salud?

“Muy bien. Hace cuatro meses me operaron de cálculos en la vesícula, cogí una bacteria en la clínica y tuve fiebre muy alta, afortunadamente lo superamos. Dios me ha dado la fuerza para seguir en la música, que ha sido mi vida”.

Ahora con un mosaico como preámbulo de lo que será su nuevo disco...

“Es ideal para esta época de diciembre, lleno de alegría. Escogimos cuatro canciones, incluida La barra de mi gente, que le da nombre al mosaico, que escuché en Sincelejo, y así fui encontrando los temas ideales para este proyecto con una canción muy parrandera. Perfecta de Navidad hasta el Carnaval de Barranquilla”.

¿Ahora fuerte en las plataformas digitales?

“Estaba un poco alejado del mundo digital, los otros me llevaban la delantera porque no estaba enterado de lo que podía darme, que es lograr que la juventud se encuentre con mi música. Ahora ya estamos en las distintas plataformas, como un regalo de Navidad anticipado. Comprendí que quien no está en las redes, no se conoce”.

¿Ha cambiado mucho la forma de hacer música?

“Los avances han sido muy grandes, antes se grababa en carretes, todo el conjunto a la vez, lo cual lo hacía bastante difícil. Ahora grabar es muy fácil, con tecnologías que permiten que pueda cantar todo el mundo, antes, quien quería cantar, tenía que ser, al menos, afinado, ahora ya no es necesario, porque la tecnología te afina. Hacen cantantes sin ser cantantes. El público lo nota cuando los ven en vivo y se dan cuenta de las grandes diferencias con el disco”.

¿Qué nos puede contar

de la música que está preparando?

“Traemos canciones románticas, con poesía, en las que le cantamos a la mujer, al padre, a la madre. El vallenato que no tenga historia no hace historia. Venimos con canciones de Gustavo Gutiérrez, Ómar Geles, alguna de Rafael Escalona, Armando Romero, compositores reconocidos y otros jóvenes, porque siempre busco darle la oportunidad a nuevos talentos. Estamos grabando. Llevamos cuatro o cinco temas y en enero lo terminaremos para tenerlo listo antes del Festival Vallenato. Vamos a incluir un son y una puya”.

¿Será vallenato tradicional o con nuevos sonidos?

“Me quedo con mi vallenato tradicional. A los otros los admiro y los aplaudo, pero lo que ellos hacen yo no lo hago y no lo critico”.

¿Cómo ve el vallenato hoy?

“Creo que volverá a tener el auge que logró hace unos 20 años, porque ese de hoy no tiene poesía, es pura brincadera, con miles de cosas para poder gustar. Yo no me salgo del tradicional, el de Gabito, de la Cacica, de Leandro Díaz, de Escalona. Ese es el que debemos preservar, porque es Patrimonio de la Humanidad y no lo podemos perder.

Los artistas de ahora deben lanzar muchas canciones al año porque pasan rápido, no hacen historia”.