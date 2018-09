Altavoz celebra 15 años de música en Medellín

El Festival Altavoz regresa este año el 10, 11 y 12 de noviembre con una dosis importante de rock en celebración de sus primeros 15 años.

El concierto promovido por la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín encabeza su lista de artistas para este año con leyendas internacionales como los grupos estadounidenses Papa Roach y Six Feet Under.

Papa Roach es uno de los grupos insignia del nu metal y el rock alternativo y algunos de sus álbumes más recordados son Infest (2000) y Getting Away With Murder (2004), del que hacía parte la canción Scars. Por su parte, Six Feet Under lleva un largo camino recorrido en el death metal y lleva haciendo música más de 20 años desde 1993.

Más de 50 artistas nacionales e internacionales se presentarán en el festival gratuito que ya es tradición en el Estadio Cincuentenario de la zona norte de la capital antioqueña.

Desde Inglaterra llegará The Adicts, quienes ya habían participado en Altavoz, y desde Argentina El Mató un Policía Motorizado.

El talento colombiano presente en esta edición contará con artistas que representan estilos musicales tan diversos como el ska, hasta el metal, el reggae, el rap y la electrónica.

Entre ellos se encuentran Electric Mistakes, Julio Victoria, Capitán Rocksteady y La Tripulación, Daba & Smack, Radio Calavera y Los Gemelos Siniestros.

Artistas que han hecho parte de la historia del Altavoz en otras oportunidades son Ali A.K.A. Mind, Kraken, Vetusta Morla, Nervosa, Los Petit Fellas y Gogol Bordelo.

Como es usual, el festival es de entrada gratuita y mientras los fanáticos se preparan para los conciertos en noviembre, están compartiendo sus mejores recuerdos del Altavoz con el hashtag #Los15DeAltavoz en redes sociales.