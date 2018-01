¿Por qué las palabras son importantes en la música?

¿Cómo explicar qué fue el periodo clásico de la música europea? En una de sus charlas especiales Bietti contaba una anécdota sobre el conde Graf Von Waldstein, quien en 1772 le escribió una carta a Beethoven: “Reciba, por favor, el espíritu de Mozart a través de las manos de Haydn”.

Con ejemplos por el estilo, el musicólogo, compositor y pianista italiano, Giovanni Bietti, explicaba el desarrollo del estilo musical clásico, desarrollado entre 1780 y 1810 en Europa. Su participación en el Festival fue como si se tratara del mejor músico: cada una de sus charlas llenaba el aforo siempre.

De hecho, una de las novedades para esta edición del Festival Internacional de Música de Cartagena fue la inclusión de este tipo de charlas pedagógicas, para enfatizar no solo en el conocimiento histórico de la música sino también en el técnico.

Así resume el Festival: “Cartagena es pequeño y lleno de lugares hermosos, lo que la hace ideal para la música. El promedio de tiquetes de los conciertos son algo costosos, sin embargo también hay gratuitos para todos. La calidad de los artistas es bastante buena. La idea de tener un enfoque en un tema (el estilo clásico) es bastante bueno y, por cierto, es por lo que estoy aquí [risas]. La audiencia es claramente bastante curiosa y la sentí muy bien. La organización es gente joven y muy comprometida”.

Sobrio, simple y claro, daba a cada una de sus charlas el nivel esperado con una condición adicional: el método de conferencias-concierto en las que con ejemplos interpretados en el piano conversaba con sus audiencias sobre los tres grandes representantes de este momento: Beethoven, Mozart y Haydn.

Ha dedicado parte de tu vida a la enseñanza musical. ¿Cómo enseñar el amor por la música?

“Yo enseñé música un poco pero en la actualidad no lo estoy haciendo en un sentido tradicional. Lo llamo divulgación musical. Enseño sobre música y toco al mismo tiempo, a fin de que la gente tenga un tema, un fragmento, una estructura, etc. Hace 20 años entendí que la mayoría de las personas, particularmente las jóvenes, no tienen las herramientas para entender lo que tocamos y hacemos. En cierto sentido, los músicos no tocan porque quieran ser famosos o honorables, sino porque tienen algo para decir. Pero si la gente no entiende lo que quieres decir no vale la pena y es inútil. No hay comunicación.

Por ejemplo cuando se interpreta una pieza para una audiencia joven. Claramente ellos no están entendiendo, están distraídos o hablando. Entonces tú paras y dices: vamos a echar un vistazo a esta pieza, este es el tema, este es el significado que el compositor quería lograr, el periodo histórico es este y el proceso es este, y cosas así, simples. Entonces verás que de repente hay comunicación. Probablemente hoy muchos de los conciertos de música clásica (que no es la manera más exacta de llamarla; la música clásica es solo Haydn, Mozart y Beethoven), para este tipo de música, de la tradición musical de la cultura occidental, necesitamos también las palabras, que deben por supuesto ir siempre junto con la música. Estoy convencido de esto”.

¿Hay momentos especiales para escuchar música clásica? Una suerte de disposición para hacerlo...

“Pienso que no. Primero, el punto es que la música del pasado para disfrutarla completamente necesitas saber algo sobre este pasado, el contexto, la lengua y algunas veces la lógica de esa lengua. Y segundo, debes considerar que la mayoría de las veces, no todos, las estructuras son más grandes y más complejas que el promedio de la música de hoy. Una pieza hoy en día tiene una duración de 3 o 4 minutos mientras que una sonata de Beethoven podría tomar unos 35 minutos. El punto es organizar la música, porque te hace realmente seguirla. Organizar es relajación y tensión, estar respirando. Esas cosas hace que la otra gente acepte y entienda.

A propósito, el lenguaje establecido, la tonalidad, por compositores como Beethoven, Haydn, Mozart, y por extensión a los del siglo XVIII, todavía sigue siendo el lenguaje de música actual, particularmente la comercial. La base es la misma.

Hoy por ejemplo introduciré el concepto de arias en las piezas de ópera. Un aria es solo una canción porque el contenido es el mismo. La ópera habla del amor, el sufrimiento, la felicidad, el desespero y cosas por el estilo. Las canciones que escuchamos hoy en día hablan de lo mismo. Las arias son la madre de la música de hoy, el único punto es que está organizada de una manera más compleja, lo que por supuesto no es un defecto, es una ventaja, porque te dará una imagen redefinida más sutil y precisa de la emoción representada.

Así que cualquiera que quiera escuchar bien la música clásica debe ir un poco más profundo en el conocimiento”.

Un consejo para los jóvenes maestros.

“Debemos ser conscientes de que hoy estamos escuchando una muy corta versión de los repertorios originales. Los grandes compositores clásicos (Beethoven, Mozart... ) escribieron mucha más música de la que escuchamos hoy. Y es interesante ver que las piezas que han sido por así decirlo eliminadas del repertorio actual son mucho más simples (música de baile, canciones...) que son exactamente las piezas que son reproducidas y mucho más cercanas y vivas para nosotros.

Es cierto que hoy hay una cercanía general con la música clásica, que históricamente ha sido muy seria: eso de que ir a un concierto con solemnidad y de la forma como debes vestir para que la gente no te mire mal, y eso del músico como un tipo extraño vestido de negro.

Por otro lado, los músicos tienen la posibilidad de proponer temas más cercanos a la realidad del oyente. El asunto es que no sacan todo el potencial de la música, como en el ritmo, por ejemplo. Muchos de los intérpretes temen parecer muy populares y hay una lucha por transformar esta música clásica seria, demasiado metafísica. El asunto en realidad creo que es totalmente diferente. Si puedes explicarlo la gente podrá disfrutarlo”.

Un álbum que le guste escuchar en las mañanas.

“Me gustan músicos que me despejen la mente; Mozart es uno de ellos. Cuando despiertas y estás aún un poco adormilado, puedes escuchar suavemente alguno de estos compositores hasta que te hagan sentir lo que tú eres y que despierten los pensamientos y los procesos mentales”.

¿Tiene algún gusto entre la música popular?

“Debo decir que no me gusta mucho la música popular de hoy. Es demasiado simple y comercial, y muy difícil para mí distinguir un artista de otro. Me gusta escuchar The Beatles o The Who, los grandes grupos de los 60 y 70. En los últimos años ha habido una gran comercialización en la música, esencialmente hablo de la música hecha para vender discos, no para transmitir emociones”.

¿Escucha música para hacer otras cosas, por ejemplo, cocinar?

“Podría decir que sí. Especialmente cuando se cocina durante largo rato, podría ser bueno poner una música específica y seguir solo el ritmo de la música. Pero lo que sí te puedo decir es que nunca escucho música de fondo. Este es uno de los problemas del mundo musical hoy. No puedo entender la música de fondo ni los sonidos reproducidos, porque de verdad tienen un significado para mí”.