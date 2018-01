Greeicy Rendón cambió la actuación por la música

Greeicy Rendón siempre tuvo el sueño de ser cantante, pero solo desde el año pasado se dedicó de lleno a trabajar para hacer realidad ese anhelo.

Al lado de su novio, Mike Bahía, interpretó uno de los grandes éxitos musicales de 2017, se trata del tema Amantes, que no para de sonar en la radio y en las diferentes plataformas digitales. Estuvo 10 años dedicada a la actuación, una faceta que la enamora, pero hoy no figura en sus planes inmediatos de vida, aunque no descarta en algún momento regresar.

Para este año tiene planes de lanzar más sencillos, con sus respectivos videos, y apuntarle a finales de 2018 a su primer álbum.

En redes sociales es todo un boom, sus historias, fotos y videos no pasan desparecidos para sus seguidores, que gracias a su naturalidad y espontaneidad cada vez crecen más. Sin duda, el nombre de Greeicy Rendón seguirá generando muy buenas noticas en el mundo de la música.

¿Te sorprende todo lo que está pasando con tu carrera?

“Todo ha sido sorpresa, aunque sí tenía la intuición y de cierta manera cuando te arriesgas es porque tienes la sensación de que algo bueno va a pasar, también sabes que las carreras de los artistas, más en la música y en el caso de las mujeres, son muy inciertas, así que todo lo que ha pasado sí es sorpresa y aunque hay un plan de trabajo todo ha sido muy natural. Este año viene mucha música gracias a la firma que hicimos con la disquera Universal Music. Gran parte de la gente me conoce como actriz y no todos saben que comencé como cantante y ahora estoy en ese proceso de conquistar a la gente con mis canciones, afortunadamente el proyecto ha sido muy bien recibido y el tema Amantes fue la confirmación”.

¿Qué te llevó de nuevo a la música, lejos de la actuación?

“Influyeron muchas cosas, la primera es que siempre, desde niña, tenía el sueño de ser cantante, pero hubo un momento que me desvíe, así suene feo, porque no se me dio lo del canto y la actuación me enamoró, pero siempre estuvo la música presente, pero lo que realmente me hizo dar el salto fue pensar que iba a llegar a vieja sin intentarlo. Lo segundo, fue tener a Mike (Bahía) a mi lado y seguir de cerca su carrera musical, de escuchar sus historias, de ver cosas que también me gustaría vivir y eso me terminó de animar. Y la tercera, surgió después de hacer la serie Chica vampiro, que le fue muy bien en Europa, en la que cantaba en vivo, montarme a las tarimas era lo máximo, eso me hizo pensar todo lo que sentiría en un escenario como Greeicy, cantando mis canciones, no las de un personaje”.