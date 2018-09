Integrante de las Pussy Riot en estado grave en Moscú

Un miembro de las Pussy Riot, que invadió el terreno de juego durante la final del Mundial 2018 de fútbol, fue hospitalizado en estado grave en Moscú, anunció el jueves una integrante de este grupo ruso contestatario, quien no excluyó un envenenamiento.

Según Veronika Nikulchina, Piotr Verzilov empezó a sentirse mal el martes por la tarde, horas después de un juicio donde ella comparecía por desobediencia, y al que Verzilov había acudido para apoyarla.

“Por la tarde empezó a sentirse mal, Perdió la vista (...) Luego no podía hablar, no me reconocía” declaró Veronika Nikulchina, que es además pareja de Verzilov, a la radio Eco de Moscú.

“No excluyo que hubiera una intervención exterior” agregó y precisó que hay que esperar los resultados de los análisis médicos.

Verzilov está hospitalizado en el servicio de reanimación toxicológica de un hospital de Moscú. Según Nikulchina, “los médicos dicen que su estado es grave pero no dan de momento ninguna información”.

Veronika Nikulchina y Piotr Verzilov forman parte de los cuatro miembros de Pussy Riot que se introdujeron en el terreno de la final del Mundial, vestidos con uniformes de policía.

Fueron condenados a 15 días de prisión por esta intrusión.

Piotr Verzilov es el fundador del sitio MediaZona, que informa sobre los juicios a defensores de los derechos humanos.

Recientemente trabajaba en un película con Alexandre Rastorguyev, muerto en agosto junto a otros dos periodistas en República Centroafricana que investigaban sobre la presencia en este país de mercenarios rusos.