Kali Uchis en concierto en Medellín

Kali Uchis habla con Shakira por la app Mensajes de Apple. Así lo mostró en una de sus historias de Instagram. La conversación no se veía completa, pero se podía entender que, el 15 de marzo a las 5:44 p.m. –el día de esta entrevista–, Kali le contaba cómo se preparó para su presentación la noche anterior en The Tonight Show, con el popular presentador Jimmy Fallon. Allí Kali anunció el título de su álbum debut, Isolation, que tiene entre sus canciones la más reciente que subió a las plataformas de streaming, After The Storm, y algunas por las que cada vez se hace más reconocida, como Tyrant, con Jorja Smith, y Nuestro Planeta, con el reguetonero paisa, Reykon.

Shakira le respondió, pero Kali borró muchas cosas que no quiso mostrarle al casi millón de seguidores que tiene en la red social; solo dejó ver la parte en la que la barranquillera le decía: “Jimmy Fallon is trending hunny, on YouTube” (Jimmy Fallon es tendencia cariño, en YouTube).

El resto de historias (fotos) que subió ese día eran partes de la portada del disco, en las que se le ve con los párpados rojos acostada en una sábana azul.

Kali Uchis ya es una artista de grandes ligas. Solo tiene 24 años y nació en Pereira, pero tiene un Grammy gracias a su colaboración con Juanes en El Ratico; además se estará presentando en uno de los festivales más importantes del mundo, Coachella, en el mismo escenario en el que estarán Beyoncé, Eminem y The Weeknd.

El jueves 22 de marzo, un día antes de que su álbum pueda empezar a preordenarse, Kali dará un concierto en Medellín, le pondrá la voz y el alma a los sonidos de R&B, soul, pop y un poco de reggae, que le dan forma a sus canciones. Los sonidos que han disfrutado artistas como Tyler, The Creator y Gorillaz, y que los motivó a colaborar con ella.

Kali Tiene una voz dulce, sosegante, pausada a veces. Aún no suena el teléfono. Es 15 de marzo y son casi las 6:00 p.m. (acaba de textearle a Shakira). Timbra. Desde algún lugar del mundo Kali llama, tiene hambre y está esperando su comida. Mientras tanto, hablamos.

Ya hay nombre y fecha, Isolation se lanzará el 4 de abril, ¿qué nos puede contar sobre su álbum debut?

“El 23 de marzo saldrá a preventa y conocerán la lista de canciones. Cada una es algo diferente, ninguna es igual. Tuve el honor de trabajar con gente maravillosa, estuve con Gorillaz en Londres, Bootsy Collins, Thundercat, que es un artista increíble, Tyler, The Creator”.

¿Cómo se sintió en su presentación en The Tonight Show?

“Estaba muy nerviosa, canté mi canción (After the Storm) y tuve que crear el set y pensar en todos esos pequeños detalles del espectáculo. También sentí nervios porque estaba anunciando un álbum en el que he estado trabajando en los últimos tres años. Pensaba como, ‘oh Dios, voy a cantar esta canción, no puedo creerlo’”.

¿Cómo ha sido la experiencia de salir de gira con Lana del Rey?

“Me parece que es alguien que inspira mucho porque ser artista es muy difícil, sobre todo cuando eres alguien que decide hacer algo distinto, tu propio sonido, algo que no es mainstream (popular) o relevante para la radio, pero alcanza a tener éxito. La respeto mucho por permitirse hacer eso. Creo que inspira mucho a otros artistas que apenas están surgiendo. Fue un honor, era muy amable, dulce, cariñosa y respetuosa, me apoyó mucho todo el tiempo”.

¿Cuáles son sus referentes musicales, qué la inspira para crear su sonido?

“Esa pregunta es muy difícil, me inspiran muchas cosas. A veces despierto y quiero escuchar algo que me da nostalgia, me gusta sentir eso, escuchar a Camilo Sexto, Leo Dan, Manolo Otero; disfruto la música de los 80 y de los 90. Creo que la mayoría de mi inspiración viene de artistas que son muy únicos, sin importar el género”.

Y en cuánto su estilo, ¿cuáles son sus referentes, cómo lo ha construido?

“Es igual que con la música. Cuando se trata de moda no me fijo en marcas, sino en cosas que me hacen sentir única, que no se las veo a alguien más puestas, me gusta pensar en mi estilo, en lo que refleja. Tengo mucha inspiración de los 70 y de los 90, creo que siendo muy joven mis referentes empezaron a ser las mujeres de los 90 que era muy originales, como Gwen Stefani”.