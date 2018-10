La paisa que pasó a The Voice en Estados Unidos

Pamela Restrepo estaba en Medellín con su familia, celebrando sus 15 años, cuando recibió la convocatoria para las audiciones en la nueva temporada de The Voice en Estados Unidos, uno de los reality shows más populares de canto en el mundo.

Adam Levine, Blake Shelton, Kelly Clarkson y Jennifer Hudson son los entrenadores de esta temporada 15 a la que Lela, nombre artístico elegido por la joven de raíces colombianas, llegó cantando Havana de Camila Cabello, en su versión en spanglish.

Clarkson, ganadora de la temporada pasada y reconocida por ser la primera ganadora del también concurso American Idol, giró su silla cuando Lela comenzó a cantar en español.

La joven nació y vive en Miami pero tiene toda la tradición colombiana en su entorno y es bilingüe. “Como es un show americano preparé temas en inglés, pero cuando vieron que yo era latina me pidieron una canción en español y escogí una de Selena Quintanilla. Les encantó, luego estaba la opción de interpretar Havana y, como es un tema bilingüe, aproveché”, le contó a EL COLOMBIANO.

Lela estudia música, teatro, baile y canto desde muy pequeña gracias a sus padres: Yamile Buriticá y Gustavo “El Misil” Restrepo; ella expatinadora artística y campeona nacional y él, reconocido exfutbolista quien hizo parte la Selección Colombia en los 90.

“Aunque nací en Miami me siento colombiana. Tengo toda esta cultura por mis padres, me encanta la comida, la gente, la alegría que llevamos. Amo los vallenatos, me gusta la Feria de las Flores, el Carnaval de Barranquilla y tener eso en mi sangre”, cuenta la adolescente, que vio como la silla de Jennifer Hudson también se giró al final de la canción.

Ahí empezó “la pelea” entre las dos entrenadoras por tenerla en sus equipos. “Lo importante era que alguien girara y ya escoger fue difícil para mí. Elegí a Jennifer porque me gusta mucho el teatro, lo he estudiado y ella es muy buena en eso, ya se ganó un Óscar y además admiro su forma de cantar y su estilo”, dijo.

Shakira fue su primera inspiración, pero también su abuelo, un reconocido periodista deportivo quien falleció hace 14 años cuando Lela era apenas una bebé.

El trabajo de Bernardo Buriticá, más conocido como Ber-Buri, en EL COLOMBIANO, es uno de los legados de la familia, “me gusta mucho escribir, por qué no seguir los pasos de mi abuelo Ber-Buri, lo amo con todo mi corazón así ya no esté. Yo estaba pequeña cuando murió pero mi familia me cuenta del amor que nos teníamos. Cuando veo una foto suya, me llega el recuerdo de ese amor, yo lo siento conmigo siempre”, concluyó.

El capítulo completo con la audición de Lela se verá en Colombia la próxima semana. La temporada 15 de The Voice se emite todos los miércoles y jueves en el país, a las 8 de la noche por el canal Sony.

Hasta cuándo estará en el programa no es algo que pueda precisar ahora; “todos queremos ganar, es obvio, pero yo quiero disfrutar el presente y vivir esta experiencia, estar en el escenario, aprender de Jennifer y crecer con todas las enseñanzas de The Voice”.