Las bandas musicales de tres actores de Stranger Things

Por su parte, Gaten Matarazzo, de 15 años, Dustin para los fanáticos de la serie de Netflix, es líder de una banda de Nueva Jersey y ya los escenarios para tocar con su banda de covers Work In Progress . Y no sólo es él, su hermana Sabrina también forma parte de este.

Una publicación compartida por Work In Progress (@work_in_progress_band) el Nov 25, 2017 at 6:29 PST

Recientemente se conoció que Joe Keery, Steve, toca en una banda de psych rock llamada Post Animal. Su álbum debut When I Think Of You In A Castle, fue lanzado recientemente.