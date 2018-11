Dibujar la música, trazar otro arte

Para algunas personas, una de las mayores ventajas de que se popularizara de nuevo el formato en vinilo, fue poder volver a admirar la portada de los discos como si se tratara de una obra de arte.

Y sí lo es, al menos para un ilustrador como Jorge Alderete, por cuyos oídos ha transitado la música de Los Fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro, Café Tacvba y Daniel Melero, y han sido sus manos las que la han traducido en diseños, en arte.

Su relación con la música data de tiempo atrás. Antes de trabajar de la mano de intérpretes reconocidos, empezó haciéndolo con su propia banda, Sonido Gallo Negro, y otros grupos de la escena underground en México, según cuenta.

“Desde muy joven aprendí que si me encontraba algo que no estaba hecho y me ponía a hacerlo, me daba una gran ventaja: podía inventar las reglas de cómo hacer esas cosas. La disquera nació un poco así”, cuenta Alderete.

Defendiendo los sonidos

Hace 20 años, se trasladó de Argentina a México. Su intensión era quedarse un año pero el plan se le alargó. Siempre le ha gustado charlar sobre la música y tras una serie de conversaciones con un amigo, más como melómanos antes que cualquier cosa, decidieron fundar el sello Isotonic Records.

La razón: no escuchaban muchos sonidos que les llamaran la atención entre los catálogos de las grandes disqueras.

No tenían mucha idea ni pretensiones, pero fueron aprendiendo. En ese camino de “mecenas”, y con la ilustración como su forma de comprender y subsistir, formó la banda Sonido Gallo Negro. No interpretaba un instrumento tradicional: hacía música con el dibujo. Plasmaba sus ilustraciones en el arte de los álbumes. Dio otro salto: empezó a ilustrar en los espectáculos en vivo.

Diseñó las carátulas de The Cavernarios, Thelmo Castello & Los Soundalikes, Matorralman, Los Explosivos y otros grupos firmados por su disquera independiente en México.

En ese país lo identifican con una cultura subterránea, de bandas pequeñas o de culto que se han mantenido en un circuito subterráneo –dice–. Esto ayudó a que otros músicos, igual de fanáticos a él como los Cadillacs o Calamaro, conocieran a estas bandas, compraran sus discos y, de paso, dieran con su trabajo.

Así fue como el primer gran grupo que lo fichó fue Los Fabulosos Cadillacs. “Me llamaron y al principio me dio mucha emoción; pero también pensé: maldición, ahora voy a tener que lidiar con la industria, con el departamento de marketing, con los mánagers, con todo lo que implica una banda de la envergadura de Los Cadillacs”.

Se preparó para lo peor y les preguntó “¿cómo quieren que trabajemos?” y los artistas le respondieron algo que no se esperaba en esas esferas: “Nos gusta tu trabajo y no te vamos a decir cómo hacerlo. Hacelo como sabes”.

Allí se dio cuenta de las perspectivas tan distintas con las que los intérpretes ven su música y cómo la ve una productora. Hubo momentos complicados. Casi no le dejan escuchar el disco antes de tiempo para crear la carátula, pero lo logró y sabe que también se debió a que Los Cadillacs entendieron el rol que él jugaba en la producción.

“Ellos me presentaron al sello no como el diseñador, sino como el artista. Las disqueras no saben hablar de arte y te pueden decir ‘lo quiero más rojo, más grande, más chico’; pero como lo que yo estaba haciendo no era el diseño de una portada sino una obra de arte que iba a ir en la portada de un disco, quedaron totalmente anulados para opinar”, expresa Alderete.

Ante multitudes

Después de esas victorias en la industria y de hacer un trabajo que dejó contenta a la banda, y a él mismo, el ilustrador recibió una oferta distinta por parte de la agrupación de ska argentina: lo invitaron a hacer parte de una gira en la que debía ilustrar en vivo sus presentaciones.

Ya lo había hecho antes en escenarios más pequeños con mucho menos público. En esta ocasión le costó bastante porque para él dibujar era un acto privado donde se involucraba con sus herramientas de trabajo. Incluso, le molestaba si su esposa se asomaba al cuarto mientras dibujaba.

Ahora tendría 50 mil personas observando cómo marcaba cada trazo en tiempo real –y no solo a su esposa–. Sus diseños iban al compás de la música y hacían las veces de escenografía cada noche.

Esto implicó convivir con el error, porque era parte de un proceso. “Sin embargo, empecé a dejar de considerarlo un así –dice–. Sé que me equivocaba pero, en realidad, debía seguir adelante –porque el show tenía que continuar–. Me di cuenta de que no era tan así, sino que era una parte intrínseca de mi trabajo”.

Trazar lo desconocido

Alderete no ha frenado allí. Su creatividad lo ha llevado a experimentar con la fotografía, a ilustrar libros de cómics, novelas e, incluso, a investigar sobre los misterios de lugares como la Isla de Pascua, que siempre le pareció mística e indescifrable.

Su más reciente publicación se llama Tike’a Rapa Nui, una investigación gráfica sobre las culturas que han habitado la Isla de Pascua; sobre sus mitos, costumbres, iconografías y lenguas perdidas.

No llegó a ese tema con mayores pretensiones. Lo comenzó a investigar por curiosidad personal y porque una de sus pasiones siempre había sido viajar. Con lápiz en mano, va recreando el mundo que ve a través de ese instrumento con el que también hace música, solo que a través del dibujo.