Por su trash metal, Metallica gana el “nobel de la música”

Como “uno de los honores más singulares y distintivos de la música” calificó la banda de trash metal, Metallica, el premio que recibieron este jueves en Suecia: el Polar Music Prize.

Los suecos pudieron ver en vivo por televisión nacional el momento en el que Robert Trujillo, bajista de la agrupación, y el baterista Lars Ulrich, recibían el galardón que otorgan en nombre de el Rey Carl XVI Gustaf de Suecia.

“No se supone que el tipo de música que hacemos sea comprendido o aceptado por el mainstream, los medios o grandes audiencias. Cuando nació la banda en 1981, sencillamente quería tocar en un grupo sintiendo que pertenecía a algo más grande que yo mismo”, señaló Ulrich en su discurso de agradecimiento, y añadió: “Desde el principio siempre nos sentimos como intrusos, que no éramos suficientemente buenos o guapos para ser aceptados por una audiencia general. Así que encontramos fuerza y consuelo en la pequeña burbuja que ocupamos en el jardín izquierdo. Entonces sucedió algo inesperado. La audiencia principal comenzó a acercarse cada vez más al área donde los marginados como nosotros estábamos flotando”.

La historia del premio se remonta a 1989 cuando fue creado por Stig “Stikkan” Anderson, un artista sueco, leyenda de la música popular en el país nórdico. Stig, que murió en 1997, también se había destacado en su carrera por ser el editor, letrista y gerente de ABBA.

Según un comunicado difundido por Metallica en su página oficial, el nombre del premio, Polar Music, proviene del renombrado sello discográfico de Anderson, y cada año se escogen dos galardonados “con el fin de celebrar la música en todas sus formas y enfatizar la intención original del premio: romper los límites musicales al reunir a personas de todos los mundos de la música y promover la diversidad geográfica y musical”.

Distintos artistas de talla mundial y de diversos géneros músicales han obtenido el Polar Music Prize, entre ellos: Pink Floyd, Led Zeppelin, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Paul Simon, Bob Dylan, Ray Charles, Stevie Wonder, Chuck Berry, Sonny Rollins, Yo-Yo Ma, Dizzy Gillespie, Isaac Stern y Ennio Morricone.

Metallica recibió, además de la distinción, un millón de coronas suecas (300 millones y medio) que le donará a su fundación, All Within My Hands.