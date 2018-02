Miranda estrenó canción y será mamá esta semana

Miranda está viviendo uno de los momentos más emotivos de su vida, no solo por el lanzamiento este viernes de su nueva canción You Make Me Feel, sino ante el inminente nacimiento de su hijo Salvador.

La artista, que está en la semana 36 de embarazo, ha vivido este proceso de una manera muy bella, rodeada de música, de su esposo, familiares y amigos. El parto de Salvador, que puede ocurrir en cualquier momento a partir de este martes 20 de febrero, será de manera natural. Con esta canción retoma los sonidos rocanroleros que han marcado su carrera en la música. Miranda nos habló de este emocionante momento en su vida.

¿Cómo llega You Make Me Feel en este momento de tu vida?

“Me encanta la forma en la que esta canción le va a llegar todos, es un tema que escribí hace muchos años, pensando en el amor, en esas cosas bonitas que te hace sentir la otra persona cuando uno está enamorado, es una canción que pasó por diferentes procesos, ya la habíamos tocado con la Sound Band y la retomamos porque vimos que tenía mucho potencial. Estaba lista desde el año pasado y se dio la oportunidad de salir ahora en mi embarazo. Es una manera superespecial de entregarla y expresar ese amor que estoy sintiendo en este momento, es el molde perfecto a esta canción”.

El lanzamiento coincide con el nacimiento de Salvador...

“Es coincidencia, la canción iba a ser lanzada en septiembre de 2017, pero para que no coincidiera con un sencillo que grabé con unos chicos locales, que luego les contaré, se postergó e infortunadamente ese otro proyecto tampoco salió a tiempo, así que todo fue una linda sincronía”.

¿You Make Me Feel qué característica musical refleja de Miranda?

“Te he contado de los sentimientos y las cosas que envuelven la letra de la canción, pero hablando más del sonido debo decir que me encanta, porque es una canción que me devuelve a mis raíces, al soul y el rock and roll, es un tema muy alegre, con esos toques rockeros tan marcados. Es volver a tener de nuevo ese sonido característico de lo que me ha gustado y con el que, en el nuevo disco en el que estoy trabajando, me estoy reencontrando”.