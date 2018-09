A un músico no le gustó que Duque le cogiera la guitarra

En Twitter quedaron consignadas las palabras de molestia de Santiago Sarabia, el encargado de las cuerdas de la agrupación colombiana Monsieur Periné.

El pasado viernes el grupo se presentó en el Mompox Jazz Festival, coincidiendo con la visita del presidente de Colombia al municipio.

Allí, durante las pruebas técnicas del show programado para la noche, Duque subió al escenario y en el video que compartió Santiago se ve cómo el mandatario interpreta el instrumento y dice: “chévere esta guitarrita.”

El integrante de Monsieur Periné aparentemente se molestó y escribió: “agarró mi guitarra bruscamente y sin permiso. Los técnicos de la banda no pudieron hacer nada porque ¡como era el presidente...! Ya la limpié con romero y limón”.

Ayer el músico recurrió de nuevo a Twitter, esta vez para publicar un mensaje en el que intenta suavizar sus declaraciones sobre el encuentro de Duque y su guitarra, según él porque “es pertinente aclarar algo”.

Sarabia escribió: “Me parece bacano que al Presidente de Colombia le guste la música y toque la guitarra. Si hubiese estado cerca en ese momento, le hubiera prestado la guitarra, y sin duda, habríamos hablado de música y su poder transformador, de unión y reconciliación. Yo que no soy nadie, aproveché el papayaso para reflexionar sobre el respeto a lo ajeno (sobre todo con algo tan personal como mi instrumento musical a pocas horas de arrancar un show y lo hice desde la caricatura, quizás un poco mordaz y cáustica, pero ajá, así soy y así me salió. Fue mi opinión personal, para algunos desafortunada y para otros no. A quienes se sintieron ofendidos, ofrezco disculpas”.

El presidente Duque no ha hecho comentarios sobre el tema.