Nirvana regresó: tocó por segunda vez desde la muerte de Cobain

Más de 20 años después de la muerte de Kurt Cobain, Nirvana volvió al escenario por una noche.

Dave Grohl (Foo Fighters) y Krist Novoselić (Giants in the Trees), miembros originales del grupo, volvieron a tocar juntos para interpretar canciones memorables de Nirvana como Smells Like Teen Spirit, All Apologies, Breed e In Bloom en el festival CalJam 2018 en California este fin de semana.

Novoselić y Grohl se habían reunido para tocar solamente una vez, en 2014, desde la muerte de Cobain en 1994.

El concierto contó con la participación especial de Pat Smear, Joan Jett, John McCauley y Brody Dalle, y cerró la presentación de Foo Fighters en la última noche de ese festival.

Aunque la reunión fue sorpresa para el público, Grohl había dado pistas de lo que sucedería durante el festival unos días antes del concierto: “No puedo esperar ¿Qué tendremos bajo la manga?, estén pendientes”, compartió en su cuenta de Twitter.

El público coreó con fuerza cada una de las seis canciones que Nirvana (y sus invitados) interpretaron de dos de sus álbumes de estudio: Nevermind e In Utero.

Tras el concierto, Foo Fighters compartió en Twitter: “Sin palabras. Gracias”.

Aunque ese tipo de encuentros históricos en la música son escasos y fugaces, los fanáticos se aseguraron de grabar cada momento en video para compartirlo con quienes no pudieron verlo en vivo: