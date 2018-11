El grupo paisa que mezcló reguetón y música parrandera

Conmigo, junto a J Aquiles; El Aventurero , con Yelsid, y su más reciente estreno Me compongo son tres los sencillos que presentaron, algo que no sucedía hace muchos años en la historia de este grupo, que junto a nombres como los de J Balvin, Reykon y el mismo Yelsid fueron pioneros del movimiento urbano en Colombia.

Las propuestas musicales de Golpe a Golpe siempre han estado cargadas de innovación, por eso no causa sorpresa que en su nueva canción Me Compongo se atrevan a fusionar sonidos parranderos, tan propios de esta temporada de fin de año.

Mr. Dec cuenta que el sencillo habla de ese momento en el que en alguna fiesta uno de los asistentes dice que no está borracho, que con otro trago se compone.

“A partir de esta situación cómica sale la canción”. El vocalista comenta que en la discografía de Golpe a Golpe siempre ha estado presente el humor.

El tema fue escrito por el mismo Pequeño Juan, en un momento en que él define como un regalo de Dios, ya que en los planes estaba lanzar Brutal, producida por Sky, pero que fue tanto el impacto de Me compongo que cambiaron totalmente los planes.

“Estaba en la cama, a punto de acostarme, y me llega la idea completa, de inmediato me levanto y les mando una nota de voz a mis compañeros, pero ninguno me prestó atención, días después me encuentro a nuestro guitarrista, le cuento el concepto y él de inmediato se enamora”, así define Pequeño Juan el proceso de gestación de la canción que puso a Golpe a Golpe a cantar música de diciembre.