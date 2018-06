¿Quién teme a Father John Misty?

El músico ha contado en entrevistas a diversos medios que viene de una familia ultrarreligiosa y que en gran parte de su infancia la música estuvo vedada para él. Y esto se siente en este trabajo, esa religiosidad que filtra su ser, su visión de la sociedad y de la cultura. En el estribillo de Hangout at the Gallows, el tema que abre el disco, descaradamente pregunta: “¿Cuál es tu política? ¿Cuál tu religión?”, después de construir una serie de imágenes permeadas por la violencia de la modernidad y acompañadas por un crescendo pop que se llena con los sonidos rabiosos del piano hasta finalizar en un caos controlado que se acaba de golpe.

Tillman coquetea descaradamente con el folk y el country, pero es un confeso compositor pop. Ha colaborado con Beyoncé y Kid Cudi. Y esa es una cualidad explotada en este disco, las canciones se sostienen en la cuerda del pop y el soft rock y miran hacia el precipicio de la autosuficiencia y de letras que golpean con mucha fuerza, que dejan un sinsabor a pesar de quedarse grabadas en la mente.

Quien escucha los álbumes anteriores del músico notará que este disco viene cargado de una dosis de autoflagelación y de conmiseración, como se percibe en una canción como Mr. Tillman, primer sencillo del disco lanzado en febrero, o en Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All.

Otro lado que resalta en este trabajo es el video. En abril se lanzó la pieza que acompaña Mr. Tillman, dirigido por Jeff Desom y Carlos Lopez Estrada, de una factura sobresaliente y la grabación del disco que se puede ver en Youtube, The Making of God’s Favorite Customer, en el que se aprecia la grabación de algunas de los canciones del disco .