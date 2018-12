Raphael le canta al amor con ritmo electrónico

El mismo Raphael confiesa que este nuevo trabajo, RESinphónico, es de los mejores que ha hecho en su carrera artística, la misma que comenzó a principios de la década del 60.

El español, de 75 años, que superó hace dos años graves problemas de salud, tras un trasplante de hígado, inicia una nueva gira de conciertos que lo tendrá por su país, Miami, París y Rusia.

Los años y el trajín artístico no parecen haber afectado su poderosa voz, que hasta en las entrevistas telefónicas suena ceremoniosa, clara y potente, como cuando está sobre un escenario.

¿Cómo surge RESinphónico, esa comunión entre la electrónica y la sinfónica?

“Hace dos años, dos discos atrás, cuando grabé Raphael Sinfónico, me quedé con la espinita que debía dar un paso más hacia adelante en esta clase de música y de ahí salió la idea de unir lo sinfónico con la música electrónica y ha salido esta maravilla, que para mí es uno de los mejores discos que tengo”.

¿Fue complejo seleccionar las canciones que hacen parte de este álbum?

“Fue fácil, tengo muchísimos éxitos, pero necesitábamos otro tipo de canciones, que fueran grandes e importantes, por eso en esa selección está Yo soy aquel, Inmensidad o Mi gran noche, canción que adquiere unos vuelos nuevos, fantásticos, que es lo que da la música electrónica, que unida con la sinfónica el resultado es brillante y apabullante”.

¿Le dolió dejar alguna canción fuera de RESinphónico?

“Sí, pero estarán próximamente, me sucedió con Yo te amo que se quedó por fuera por problemas de tiempos en la grabación, pero con seguridad volveré a producir más cosas de estas, ahora me tocará grabar el próximo álbum totalmente nuevo, pero al siguiente haré otro sinfónico con electrónica y ahí entrarán más canciones”.

¿Por qué escogió música electrónica?

“A mí la música electrónica sola no es de mi agrado, sin embargo unida con la sinfónica clásica me encanta, porque tiene una fuerza tremenda, que para mis canciones es muy importante”.

¿La balada romántica seguirá vigente pese a la incursión de nuevos géneros?

“El romanticismo no tiene fecha de caducidad, para nada, es el género que interpreto, mis canciones no solo son románticas, no son cualquier bolerito, son temas importantes, grandes, fuertes, que necesitan una voz especial”.

¿El reguetón, por ejemplo, le está quitando público a la balada?

“Para nada, no la desplaza, no lo siento así, por lo menos mi música sigue ahí, vigente, los ritmos de hoy, en especial el reguetón, están muy bien para los que les gusta, pero esperemos haber que será de ellos en cinco años... La música hay que juzgarla por el tiempo determinado de uso, veremos que queda del famoso reguetón en unos años”.

¿Hay planes de regresar a Colombia?

“Empiezo gira nueva este lunes próximo, en España, estaré en el Teatro Real de Madrid, donde será el estreno del sinfónico, ya después cuando pase el año tendré muchos conciertos por todo el país, también daré un salto a Miami, Londres, París, Rusia y luego volveré a América, como todos los años.

Acabo de regresar de Chile y vuelvo en marzo a inaugurar el Festival de Viña, yo no me olvido para nada de América”.

¿Que lo motiva para seguir de giras por el mundo y trabajando en nuevos proyectos?

“La verdad siempre he sido recompensado con el amor del público, que me quiere demasiado, es precioso sentir que le gente te quiere pese a que los años corren. Un artista no debe acostumbrarse a eso, es algo tan maravilloso que si no trabajas, estudias y cada vez cantas mejor puede ser un momento efímero”.