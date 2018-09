Resuenan las montañas porque llega el Breakfest

Richie Hawtin



Durante más de 25 años, el dj canadiense Richie Hawtin ha buscado la innovación en la música electrónica. Experimenta el dance y el techno y empezó su carrera con un seudónimo: Plastikman. Actualmente conecta la música y la tecnología con el espectáculo Close: Spontaneity & Synchronicity, que acerca al público a la experiencia detrás de las consolas.

Escenario: Main Stage

Hora: 1:00 a.m.



Zoé



Por segunda vez en el año, Zoé regresa a Colombia. El grupo se presentó en Bogotá en el Festival Estéreo Pícnic y ahora llegará a Medellín a presentar su sexta producción discográfica: Aztlán. El disco se publicó en abril e incluyó canciones como Azul, No hay Mal y Clarividad. Los mexicanos, con más de 20 años en la música, han expresado que llevan a Colombia en su corazón.

Escenario: Main Stage

Hora: 9:30 p.m.



Cultura profética



En 1996, en San Juan de Puerto Rico, Cultura Profética empezó a crear música. El reggae latino, que ha sido insignia de este grupo durante dos décadas, ha sido plasmado en ocho producciones discográficas, entre ellas: Ideas Nuevas (2000), M.O.T.A. (2005) y La Dulzura (2010. La banda es liderada por Willy Rodríguez, Omar Silva, Eliut González y Boris Bilbraut.

Escenario: Main Stage

Hora: 7:30 p.m.



WhoMadeWho



Este grupo danés, que define su música como fringe pop, fue uno de los artistas sorpresa en la alineación de la nueva edición del festival Breakfest. El trío, conformado por Tomas Høffding, Jeppe Kjellberg y Tomas Barfod, estrenó a comienzos de este año el álbum Through The Walls. De allí se destacan sencillos como Goodbye To All I Know, Dynasty y Surfing on a Stone.

Escenario: Main Stage

Hora: 11:30 p.m.



Elsa y elmar



Este es el proyecto musical de Elsa Carvajal, que decidió estudiar música en el Berklee College of Music cuando tenía 16 años. En 2012 definió que Elsa y Elmar, basado en el género del pop, sería el rumbo que tomaría como artista independiente. En 2016 fue una de las artistas invitadas para abrir el concierto de Coldplay en Bogotá. Actualmente está presentando su nuevo álbum.

Escenario: Main Stage

Hora: 5:00 p.m.



Crazy P



Esta agrupación de música electrónica es liderada por los músicos ingleses Chris Todd (Hot Toddy) y James Baron (Ron Basejam). Se formó en 1996 en Nottingham y ha buscado reinventar el pop con la electrónica conforme fueron sacando sus álbumes. Luego llegaron a una fusión de rock, indie, disco, funk y house que le imprimen a sus presentaciones en vivo.

Escenario: Red Bull Music Stage

Hora: 8:00 p.m.