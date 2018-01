Si tiene tiempo libre este puente, lo antojamos

CUATRO HORAS DE PURO ROCK N’ ROLL

El 8 de enero de 1935 nació en Mississippi, Estados Unidos, el hombre que se coronaría como el rey del Rock and Roll: Elvis Aron Presley. En el aniversario de su nacimiento habrá dos especiales que emitirá DirecTv este domingo: Elvis: That’s they way it is a las 8:30 de la noche y National Enquirer Investigates – Elvis Presley el mismo día a las 10 de la noche. Dos documentales que se moverán por la vida y muerte del artista.



DOCE HORAS PARA CONOCER JERICÓ

Es el municipio del carriel y de la Santa Laura. El domingo desde las 6:30 de la mañana y hasta las 7 de la noche, el Turibus recorre los principales atractivos culturales del lugar como los templos más representativos, los talleres productores del carriel antioqueno, la calle del comercio y la casa museo en donde nació la santa antioqueña. Vale $98.000 por persona e incluye guía acompañante, transporte, alimentación, ingresos a museos y seguro de viaje.



TRES HORAS PARA LOS PREMIOS

Este domingo 7 de enero se entregarán los Globo de Oro, la primera gala de la temporada de premios. Los fanáticos de estas ceremonias podrán ver por E! y TNT la alfombra roja desde las 5 de la tarde y 7 de la noche, respectivamente, con entrevistas para el público latinoamericano. Luego se verá la ceremonia por TNT a partir de las 8:00 p.m. La cinta más nominada es La forma del agua del director mexicano Guillermo del Toro.