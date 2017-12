Sonidos de 2017

Y el periodista especializado Tim Jonze ubicó a Ctrl , el trabajo de SZA , como el tercero de lo mejor del año de The Guardian: “El tiempo trabaja a favor de la artista: 2017 parece perfecto para un álbum con un punto de vista femenino tan desafiante...Y mientras una sensación de libertad sexual y energía juvenil corren por él, ella no ignora sus consecuencias”.

La periodista musical Laura Snapes de Pitchfork dijo del disco: “La mayoría de los veinteañeros tienen que sacudirse una parte del idealismo juvenil para prosperar en el mundo real, pero Lorde es diferente: en Melodrama , la nihilista adolescente lucha con cuánto preocuparse. Ella no encuentra las respuestas (porque no las hay), pero los muchos y majestuosos momentos pop del álbum le permiten sumergirse con la sensación de una dulce rendición”.

Varios discos merecen destacarse en la categoría del rock. Sobresalen el bien ponderado Sleep Well Beast de The national, que además del sonido cristalino de las guitarras de The Sistem Only Dreams in Total Darkness y la mezcla de géneros de la canción que presta su nombre al disco.

Otro que despide bien el año es el exvocalista de Led Zeppelin Robert Plant que este año estrenó Carry Fire, diverso en corrientes y que muestra que cincuenta años de carrera músical le dan al intérprete la posibilidad de exigirse y de presionar los límites de lo que puede hacer.

Por último vale la pena mencionar Villains de Queens of Stone Age con su refrescante contundencia y su dosis de riffs guitarreros que justifican por qué el rock no ha muerto.