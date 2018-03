The Killers cautiva en el Estéreo Picnic

La agrupación de rock, que se presentó anoche por tercera vez en Bogotá, fue la encargada de ejecutar el espectáculo central de la jornada de apertura frente a un empapado público que no permitió que el agua arruinara su conexión con la banda, forjada desde que sonaron los acordes de “The man”.

El protagonista del primer día de la novena edición del Festival Estéreo Picnic en Bogotá fue el estadounidense Brandon Flowers, que con una memorable actuación lideró a The Killers y cautivó a los aficionados que cantaron bajo la lluvia las más reconocidas canciones de la banda de Las Vegas.

Con esa canción, sencillo de su más reciente álbum “Wonderful Wonderful (2017)”, se inició un concierto en el que The Killers intercaló sus más grandes éxitos como “Mr. Brightside” o “Spaceman”, entre otros, con las novedosas “Run for cover” y “The man”.

El espectáculo de luces y las imágenes que aparecieron en las pantallas del escenario apoyaron a un carismático Flowers, que trató de hablar en español e incluso subió al escenario a un fanático, que se llama Andrés, para que tocara la batería en “Smile like you mean it”.

Cuando terminó la canción y después de una notable interpretación, el público gritó al unísono el nombre del baterista invitado y lo aplaudió.