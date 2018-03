Tito,el Bambino vuelve con su reguetón romántico a Medellín

¿Qué tanto influyó Medellín, su gente, en la repercusión mundial del género? “Desde que fui a Medellín la primera vez, cuando no había sonado el reguetón en Colombia, la ciudad siempre fue pionera y lo sigue siendo, me alegra que hoy Colombia cuente con artistas como Maluma y J Balvin, que están haciendo crecer nuestra música. Medellín siempre ha sido un aliado de Puerto Rico en la parte musical, desde allá entró el reguetón a Centroamérica, desde nuestro primer concierto, con Héctor & Tito, cambió la visión de otros países sobre el reguetón, en Medellín nos dieron la oportunidad de llevar nuestra música a todo el mundo”.

¿Usted fue uno de los primeros artistas del género que le apostó a las fusiones, a hacer colaboraciones con músicos de otras vertientes, hoy cómo analiza?

“Particularmente me encantan las combinaciones y crear nuevos ritmos, cada país tiene algo propio para entregar a la música, en mi caso y el de los productores con los que siempre he trabajado, he tratado de mezclar el reguetón con otros ritmos y hemos tenido éxito, con el caso de El amor, que le pusimos cumbia y rompimos varios récords con nominaciones, 18 para los Billboard, de las que me gané como ocho. Esas mezclas y las colaboraciones me han dado mucho éxito”.

¿En medio de este boom de colaboraciones con otros artistas, hay algún músico colombiano con el que le gustaría interpretar un tema?

“Vienen varias cosas por ahí, estamos trabajando en eso, así que en cualquier momento vamos a presentar nuestro nuevo álbum, vamos a mantener el secreto, pero sí vienen varias cosas para este año”.

¿Sus nuevas canciones mantienen la esencia romántica que lo identificaron?

“A lo largo de los años hemos evolucionado, no nos hemos quedado en un solo ritmo, siempre voy a tener música de todos los tiempos y estilos, especialmente para el concierto de abril vamos a cantar todos los éxitos como Siente el boom, temas históricos que representan el verdadero reguetón, hay música para todos los estilos y especialmente para este concierto vamos a hacer un recorrido por mis coros famosos”.

¿En medio de su amplia discografía se atrevería a darnos un top de las canciones que considera más han marcado su carrera?

“Son muchas, pero hay canciones como las que hicimos con Héctor, que aún canto y la gente se emociona con Baila Morena, Amor de colegio, Duele, y A que no te atreves, un tema que Medellín hizo exitoso, que yo mismo me sorprendí cuando estaba ante 50 mil personas y empecé a llorar de la emoción. Hay canciones para cada época, por ejemplo, Siente el boom es un sencillo espectacular, al igual que El amor”.

¿Qué significa compartir escenario en Medellín al lado de leyendas como Tego Calderón y Don Omar?

“Es gratificante poder compartir con los muchachos, soy una persona que cree mucho en la unión, porque ahí está la fuerza, por eso creo que este evento va a ser un éxito, será un gran regalo para Medellín, que fue la plaza que realmente nos abrió paso y creyó en la música de nosotros, así que debo decir que me siento muy contento, sé que será un concierto que se quedará en la historia, que difícilmente se va a repetir”.