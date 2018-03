Todo empezó con un very, very well

“Un punto de partida puede ser la grabación de Very, very well en el año 58 por Carlos Román y su Conjunto Vallenato. Aunque la historia comienza un poco atrás cuando Hernán Restrepo Duque programó el primer rock and roll en La Voz de Antioquia”.

Cuál es la razón por la cual va hasta 1999... y qué sucede después.

“Va hasta el 99 porque todavía la historia se está construyendo. No puedo hablar de un libro de historias del rock en Colombia con la distancia suficiente para ver lo que ha hecho un libro en cinco años.

Después del 99 pasan cosas inquietantes: una mirada al interior del país, un sincretismo sonoro, propuestas que trascienden las fronteras del país como Diamante Eléctrico, Bomba Stereo, Monsieur Periné, Chocquibtown”.