Vibras, de J Balvin, entre los mejores álbumes del año

El álbum Vibras, del paisa J Balvin, fue seleccionado dentro de los diez mejores álbumes de 2018 por la revista Time, de Estados Unidos, que calificó al cantante como la “superestrella más grande de Colombia”.

La reseña que hace Time destaca el tema de Mi Gente, con el rótulo “megahit”. La nota resalta que Balvin ha creado un estilo propio, en el que no hace concesiones y le apuesta de lleno a lo que ellos llaman en rap latino. Vibras es el único título latino en este listado que año tras año hace Time.

El top 10 de Time es liderado por Cardi B, con el álbum Invasion of Privacy, seguido por Janelle Monae, con Dirty Computer.

El ránquin lo completan, en ese orden, Be the Cowboy (Mitski), Shawn Mendes (Shawn Mendes), Vibras (J Balvin), Honey (Robyn), Bloom (Troye Sivan), Golden Hour (Kacey Musgraves), A Brief Inquiry Into Online Relationships (1975) y Camila ( Camila Cabello).

Esta distinción a Balvin se suma al boom que ha tenido el tema Reggaeton, que lanzó el pasado sábado, en el que retoma las raíces del género urbano, mientras que la canción No es justo, junto a Zion & Lennox, se convirtió en el décimo segundo sencillo del cantante en el top del Latin Airplay Chart de Billboard.