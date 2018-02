Viña del Mar suena a vallenato y a pura calle

La nena fina lleva lo urbano a viña

El Grammy Award Cast de 2016 le dio a Farina la visibilidad que necesitaba en el gremio, y aunque no ganó, sí ayudó a que se fijaran en ella en Viña del Mar: con el tema Portarme bien representa a Colombia en la competencia internacional.

“Es una canción que escribí yo y la música la produjo Dj Gangsta, uno de mis productores. Tiene folclor colombiano y esa parte urbana que no me puede faltar, canto, rapeo, creo que tiene todos los elementos para representar no solo mi país sino lo que es mi música”. Farina llegó a Viña la semana pasada, conoció la coreografía que le prepararon para su presentación y no dudó en unirse a ella. “Quiero que Chile me conozca, que quienes estén conectados a la transmisión sepan de Farina, representante urbana de Colombia para el mundo. Para mí esto ya es un sueño hecho realidad, toda la vida soñé con estar en este escenario, esta vez voy a participar, y el día de mañana podré traer mi concierto completo. Ya me siento como una ganadora porque es un honor y un privilegio estar aquí”, le dijo la cantante a EL COLOMBIANO sobre la primera vez de una canción urbana en la competencia. Farina lo exalta como un logro para el género y “además soy la primera mujer de la música urbana en participar, es algo maravilloso para mi recorrido. Colombia está viviendo un momento increíble en la música y estoy hablando de todos los talentos, no solamente de los urbanos. A donde voy me hablan muy bien de nuestros artistas. Eso me llena de orgullo. Significa que estamos en el mejor momento y sé que vienen cosas grandes, esto es el comienzo y qué bueno ser parte de esa historia”, concluyó. Farina hará su debut esta noche en Viña del Mar.