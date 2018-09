Hablar con títeres en una película

Ella es una de las actrices más importantes de Hollywood en los últimos años debido a sus participaciones en comedias como Bridesmaids, Spy, The Heat, Tammy, The Boss y Life of the Party. Y esta semana podrá conocer uno de sus más atrevidos trabajos, esta vez dirigida por Brian Henson, hijo del creador de los Muppets, Jim Henson, con la película ¿Quién mató a los puppets?, que se desarrolla en un mundo en el que conviven humanos y títeres.

Melissa McCarthy interpreta a la detective Connie Edwards, una policía que debe asociarse a regañadientes con su antiguo compañero, el detective privado marioneta Phil Phillips (Bill Barretta), cuando un asesino comienza a matar a los antiguos miembros de un programa de televisión.

¿Qué le atrajo de este guión?

“Una película de policías compañeros siempre me atrae. La relación que los socios pueden entablar, dos personas que se conocen desde hace mucho tiempo, que han compartido más tiempo juntas que la mayoría de sus cónyuges o amigos. En este caso, Phil y yo hemos sido muy unidos y ahora hemos estado separados. Estamos en desacuerdo el uno con el otro, y siempre pienso que ese es un gran lugar para contar una historia. El hecho de hacer una historia policial súper ingeniosa con marionetas me parecía una idea genial y divertida”.

¿Admiraba a los Muppets?

“Creo que todo el mundo los amaba. No es común que haya algo que el universo entero admire. Así que fue interesante llevar todo ese conocimiento e historia a algo muy diferente. Definitivamente, esto no son los Muppets. No es una película para niños, pero tener esa bajada de línea en el trabajo fue muy fascinante”.

¿Cuál fue el mayor desafío?

“Trabajar con ellos fue increíblemente fácil porque todos los titiriteros son fenomenales. Al principio pensaba, ‘¿será muy difícil conectarme y mantener el contacto visual con un títere?’. Seguía pensando, ‘mejor mantengo la mirada en el titiritero, no en la marioneta’. Y todos me decían, ‘No lo harás. Solo mirarás al muñeco.

La primera vez que estuve frente a Bill Barretta, quien hace la voz de Phil y es el titiritero detrás de él, inmediatamente miré a la marioneta. ¡Son tan hábiles en lo que hacen, simplemente se disuelven detrás de la marioneta y te encuentras como una demente hablando solo con la marioneta! Incluso cuando gritan ‘¡corten!’, y no estábamos filmando, me encontré charlando con los títeres durante unos minutos y luego les dije, ‘Dios mío, lo siento mucho, sé que eres un humano sosteniendo una marioneta.

Sin embargo, las dificultades técnicas de hacer una película así fueron sorprendentes. Habría que hacer muchos cambios. La edificación y la construcción de los decorados, cómo te mueves a través de una habitación cuando hay tres personas manejando una marioneta que no se puede ver... se vuelve extremadamente complicado desde el punto de vista técnico, pero me gustaban esas cosas”.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención del guion?

“Me gustó la idea de que los títeres fueran ciudadanos de segunda clase, un grupo infravalorado. Y en nuestro mundo eso es bastante relevante en la actualidad. Me encanta cuando la comedia y el comentario social colisionan”.

Una película de marionetas, pero que no es para niños...

“Está calificada para mayores de 16 años. Eso es todo lo que se puede hacer. Mis hijos no la verán, pero creo que a los padres les encantará. Para eso existen literalmente las calificaciones”.

¿Cómo fue trabajar con Brian Henson?

“Brian ha crecido en ese mundo de las marionetas, por eso su conocimiento es sorprendente. Solo ver a Brian y su equipo descifrar la logística era sumamente interesante, uno nota los años que ha estado en este mundo, hay un verdadero código entre todos estos artistas y verlos fue genial”.

La película que está haciendo, Superintelligence, es la cuarta con su esposo, Ben Falcone, en la dirección...

“Tenemos una visión similar y probablemente tengamos diferentes tipos de fortalezas. Nos conocimos haciendo improvisaciones, actuando y escribiendo juntos, y es parte de la razón por la que nos hicimos tan buenos amigos tan rápidamente. Nos encantó trabajar el uno con el otro. Él tiene una capacidad sumamente tranquila y maravillosa para mantenerse en el buen camino y ver el panorama general, mientras que yo soy muy miope y me obsesiono demasiado con los pequeños detalles”.