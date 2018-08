¿Censura a los libros infantiles?

Para Diana Londoño, directora de la biblioteca Casita Rural, el problema se podría extrapolar a áreas menos obvias de análisis como la pintura. “¿Debe uno proteger a un niño de ver las obras sobre la tortura de Botero? No. Hay que dejarlo solo con ella y después conversar con él”. Se refiere a las piezas que hacen parte de la serie Abu Ghraib que pintó a comienzos de la década de 2000. Aunque claro, las obras de arte no tienen una definición de qué públicos pueden verlas o no. Cada vez se hace más difícil controlar los contenidos a los que se exponen los niños, pero la conversación frente a ellos sigue siendo crucial.