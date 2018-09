Realidades peruanas a través de las letras de Alonso Cueto

Ha comentado que la memoria es un factor moral, ¿ha cumplido usted con ese deber?

“Los escritores tienen que contar las historias que los demás no cuentan o no recuerdan. Las de la gente anónima que ha sufrido, muerto o que ha sido torturada. Tenemos que saber de eso porque demuestra quiénes somos. Si no nos damos cuenta de lo que ha ocurrido, vamos a tener una visión muy estrecha de nosotros mismos.

En ese sentido la memoria se convierte en un deber moral que los narradores pueden cumplir, porque son los encargados de ampliar los horizontes y hacer ver situaciones, escenarios y personajes que, por lo general, no se han visto”.