Reencontrarse con la voz de Amy Winehouse

Un tema inédito que la cantante británica Amy Winehouse grabó como parte de una maqueta cuando tenía 17 años se publicó porque un productor compartió la grabación a través de internet, informó el diario londinense Camden New Journal.

Winehouse, que falleció a los 27 años en 2011, grabó diez años antes la canción My Own Way en el estudio del productor Gil Cang en Hornsey Road, en el noreste de la capital británica, un trabajo que nunca se publicó.

La cantante trataba en aquella época de llamar la atención de las discográficas para firmar su primer contrato, que rubricó en 2003 con el sello Island Records, filial de Universal Records.

Winehouse lanzó con esa firma los dos álbumes de estudio que publicó en vida, Frank (2003) y Back to Black (2006).

¿Y qué pasó ahora?

Tras su muerte, causada por una intoxicación alcohólica, Universal publicó un álbum póstumo con rarezas e inéditos de la cantante, Lioness: Hidden Treasures, un disco que fue recibido con frialdad por la crítica y el público.

Ante esa acogida, el consejero delegado de la discográfica en el Reino Unido, David Joseph, anunció que había destruido las grabaciones inacabadas que se conservaban de Winehouse para no empañar el legado de la artista con nuevos álbumes póstumos.

El tema interpretado por la cantante británica que se escucha ahora, escrito por Cang junto con el músico James McMillan, se salvó de esa decisión debido a que se conservaba en el estudio privado del productor.

“Habíamos estado escribiendo bastantes canciones pop y haciendo promociones de artistas que llegaban (al estudio), muchos de ellos de dudoso talento”, relató Cang al Camden New Journal.

“Era un momento particularmente horrendo en el mundo del pop. Había muchas bandas realmente terribles, y teníamos que escribir algo para ellos. Entonces nos vino a ver Amy, abrió la boca y simplemente nos dejó a todos impactados”, recordó el productor.

Así es como la voz de Amy vuelve a escucharse.