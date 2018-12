Un encuentro para conversar en imágenes en Medellín

Desde los géneros tradicionales del retrato y el paisaje hasta las prácticas experimentales y de investigación, esta exposición explora la manera en la que 26 artistas colombianos emplean la imagen.

“Nos llamó la atención el título La vuelta –tomado de una película del artista Juan Fernando Herrán que estará en la muestra– porque la relación al argot usado en el crimen organizado”, explica Carolina Ponce de León, una de las curadoras.

La expresión también sugiere “recorrer algo”. Las más de 100 imágenes que componen esta presentación (entre murales, experimentales, video) buscan hacer una “vuelta” por esos escenarios del arte y la fotografía.

Lugar: Biblioteca Pública Piloto (Carrera 44 N°19a-100, Ciudad del Río)

Horario: martes a viernes, 9:00 a.m. a 6:00 p.m.; sábados, 10:00 a.m. a 6:00 p.m.; domingos, 10:00 a.m. a 5:00 p.m. (cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero)

Informes: 4442622