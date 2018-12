¿Cuánto cuesta ver a uno de los mejores guitarristas del mundo en concierto?

Los seguidores colombianos de Slash, el famoso guitarrista y compositor conocido por su relevante rol en la banda Guns and Roses, están complacidos porque cuando el artista llegue a Latinoamérica con su gira de conciertos Living the dream tour, la primera parada será en Bogotá, donde se presentará el 5 de mayo del próximo año en el Movistar Arena.

Slash, quien ha sido reconocido por las publicaciones Time y Rolling Stone como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos vendrá al país con Myles Kennedy & The Conspirator (Bren Fitz, Todd Kerns y Frank Sidoris), con quienes ha estado trabajando desde 2011 en el álbum Apocalyptic Love, y en el más reciente, que le dio el nombre a la gira: Living the Dream.

Con el álbum ya sonando y las fechas del tour confirmadas, las boletas para el espectáculo que dará en el país saldrán preventa el próximo 18 de diciembre –los precios están entre 120.000 y 300.000 pesos–, y la venta general iniciará el 21 de diciembre.

Después de Guns and Roses, Slash empezó a trabajar en la banda Slash’s Snakepit y en su carrera como solista, que comenzó en 2008 cuando grabó su disco homónimo, Slash (2009); desde eso ha estado recorriendo el mundo con algunas giras y trabajando con Myles Kennedy & The Conspirator en otro proyecto musical. Entre sus reconocimientos tiene un premio Grammy y es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll.