Un barquero loco recibe homenaje del teatro

“Fui incubado en el ascetismo; después, con mi formación en el seminario eudista, entre los bosques de San Pedro de los Milagros, fortalecí mi existencia taciturna, y durante toda la vida el teatro me ha rejuvenecido”.

Estas palabras, pronunciadas con fuerza vital, son de Bernardo Ángel Saldarriaga, el “capitán” de La Barca de los Locos, el grupo de teatro de calle y espacios no convencionales, a quien se le rendirá homenaje esta noche en el Teatro Popular de Medellín.

Y son dramáticas, como sacadas de un poema, porque él tiene el teatro instalado en su cuerpo. Y para ser precisos, la tragedia.

“Un día yo iba caminando con el actor Hernán Bolívar por el Centro. Él saludó a una mujer. Era Teresita Gómez, la pianista, a quien yo no conocía todavía. Después, cuando volvió donde mí, me dijo: ‘sabes qué me dijo ella: ¿quién es ese hombre al que se le nota la tragedia en la cara?’. Y es cierto: yo soy la tragedia de Medellín andando”.

Cree que en una sociedad como la nuestra, la tragedia es la salida; no la comedia y ni siquiera el drama.

Lucía Agudelo, la socióloga que se convirtió en actriz al presenciar, en 1981, las funciones de La Barca de los Locos, el grupo fundado por Bernardo, cree que las dramaturgias, la poesía y el teatro de este creador son muy dicientes y para nada concesivos con el establecimiento. Fue eso lo que la impulsó a embarcarse en este grupo, pues halló en el teatro otra forma de ejercer la sociología.