Ximena Sariñana estuvo en Medellín grabando su más reciente disco

Le decían Sarinana, Sariñan y hasta Sariguana. Cuando Ximena Sariñana comenzó su carrera internacional en la música en 2008 con el disco Mediocre –antes había logrado reconocimiento como antagonista de culebrones clásicos como Luz Clarita y Gotita de Amor– tuvo que lidiar con quienes pronunciaban mal su apellido.

Dice que eso ahora ha cambiado y hoy en día no le pasa tanto. Es que la nacida en Guadalajara, México, ya se ha hecho un nombre en la industria en español y hace parte de esa ola de artistas manitos que le dieron otro sonido al pop con toques de jazz y alternativos.

Hace cinco meses es madre de Franca, su primogénita, quien nació mientras le dedicaba tiempo a su próximo disco. Sariñana llevaba cuatro años sin sacar un álbum.

Parte de este fue creado en Medellín, con el equipo de Icon Music (ver recuadro) y el también colombiano Juan Pablo Vega. EL COLOMBIANO habló con la artista de 32 años quien llegó al país a promocionar el primer sencillo llamado ¿Qué tiene?

Esta canción es una declaración de que no pasa nada si uno no encaja en la sociedad. ¿En algún momento le preocupó lo que la gente pensara de usted?

“Todos pasamos por situaciones de inseguridad y ganas de que nos acepten los otros. Es importante recordarnos que está bien mandar a todos a la fregada y aceptarse como uno es. En mi caso, cuando empecé tenía muchas ganas de que la gente me percibiera de cierta manera, estaba probándole a los escépticos que tenía talento y algo que decir. Mi edad tuvo mucho que ver, pero ya hoy en día digo ya no me importa, me siento muy tranquila con lo que hay”.

¿Qué le aportó trabajar con Juan Pablo Vega y los colombianos de Icon Music?

“Están a la vanguardia de la música pop, por su influencia y estilo urbano. Tenía muchas ganas de ver qué frescura podían inyectarle a mi música y me llevé a un amigo muy querido, Juan Pablo Vega, para que juntos generáramos otro sonido. Salió esta canción (¿Qué tiene?) junto con otras y fue una sorpresa grata. La pasamos muy bien y hay admiración y respeto”.

Compositora, cantante, actriz y ahora madre, ¿cómo organiza el tiempo?

“Es un reto, admiro a las madres que trabajan. Si a tu alrededor tienes a personas y un equipo que te apoya, todo es posible y en ese aspecto me siento afortunada. Puedo compaginar todo al mismo tiempo, sí se puede”.

¿Cómo define este disco?

“Es muy luminoso, siempre me divierto mucho, pero en este en particular fue fluido. Había una necesidad de disfrutar y que las canciones tuvieran un sonido diferente. Es un disco cómodo con mi parte femenina. Redefine el concepto de feminidad que se tiene de uno mismo”.

Su voz transmite serenidad, pero también ha cambiado con los años...

“Sí, me habían dicho anteriormente que mi voz relaja y a mi me parece un súper cumplido. Creo que la voz va cambiando, físicamente por la edad y además en ciertos discos y temas te piden que cantes de manera diferente un poco en pro y función de la canción”.

¿Alguna reacción tuvo la bebé mientras grababa?

“La mitad del disco la hice mientras estaba esperando a Franca. Sentí que si había música fuerte o un beat ella brincaba un poco más. Fue un proceso emocionante, hacer este disco y convertirme en madre al tiempo”.

En estos años de silencio musical, ¿cómo percibió la música latina, qué escuchó, qué le llamó la atención?

“Estoy todo el tiempo consumiendo música nueva, me mantengo pendiente y en esa ausencia pasaron mil cosas, desde Mon Laferte, lo nuevo de Natalia Lafourcade, el de mi amigo Alex Ferreira, Vicente García, Monsieur Periné, Bomba Estéreo. Me gusta lo que pasa en la música latina, en géneros y fusiones”.