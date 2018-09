Henríquez se defiende: “Nunca hubo indisciplina”

Atlético Nacional dio a conocer este sábado la lista de 20 jugadores que el técnico interino, Hernán Darío Herrera, eligió para el partido de este domingo en Montería (6:00 p.m.) ante Jaguares, por la fecha 7 de la Liga Águila-2. Y en el grupo no aparecen el zaguero Alexis Henríquez ni el atacante Dayro Moreno.

Henríquez, que en el proceso del entrenador Jorge Almirón actuó como capitán, habló este sábado en Caracol Deportes en relación con los señalamientos de que ha sido objeto en los últimos días en las redes sociales sobre un supuesto acto de indisciplina en el club.

“El miércoles fue día de descanso. El jueves desayuno y me siento incómodo, enfermo y le dije a la mujer mía que le marcara al preparador físico que no puedo asistir y luego llamó al médico y me acosté. Cuando me levanto, me entero que renunció el profe (Almirón)”, manifestó el zaguero en declaraciones que reprodujo el Blog Verdolaga.

“Me sentí mal y no fui a entrenar el día jueves, pero dicen que fue porque estaba celebrando la eliminación y por eso no fui. Nunca hubo problema de indisciplina de mi parte”, añadió.

Citación para descargos

Henríquez, quien se definió como un hombre de familia, dijo que este lunes tendrá una reunión con los directivos en la que se le escuchará sobre los supuestos hechos... “Los que dicen eso que muestren las pruebas de dónde o cuándo me vieron borracho o celebrando. Yo llevo siete años en Nacional y nunca he faltado”, apuntó, al mostrarse en desacuerdo con la determinación de marginarlo del encuentro ante Jaguares.

“En el caso puntual mío, nuestro presidente toma la decisión hasta que se aclaren los temas de indisciplina. No lo comparto, pero lo respeto y acepto. No es justo que a uno lo juzguen por cosas de redes sociales”.

Henríquez finalizó diciendo: “Tengo la conciencia limpia y tranquila, porque llevo siete años aquí. Dios quiera que todo se solucione de la mejor manera”. Y que espera estar en el próximo partido de los verdes.

Estos fueron los convocados para actuar mañana: Fernando Monetti, Cristian Vargas, Daniel Bocanegra, Helibelton Palacios, Diego Braghieri, Felipe Aguilar, Carlos Cuesta, Christian Mafla, Raúl Loaiza, Déiver Machado, Gonzalo Castellani, Jorman Campuzano, Aldo Leao Ramírez, Juan Pablo Ramírez, Vladimir Hernández, Reinaldo Lenis, Yerson Candelo, Steven Lucumí, Carlos Rivas y Ómar Duarte.