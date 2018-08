Mi continuidad dependerá de lo que quieran los jefes: Almirón

Después de la eliminación de la Copa Libertadores de Atlético Nacional (2-1 en la serie frente a Tucumán), mucho se especula sobre la continuidad del técnico Jorge Almirón al frente del equipo.

El técnico aseguró en la rueda de prensa que se reunirá con los directivos esta semana.

“A mi me contrataron por dos años, pero tengo una semana para hablar, dependerá mucho de lo que quieran los jefes, tengo contrato y nunca voy a forzar nada, dependo de mi trabajo semanal y de lo que pase en los partidos”.

En el Twitter, la barra de Los Del Sur, la más grande del equipo verde, hizo pública su opinión y pidió la salida del técnico argentino.

“Se acabó el tiempo de Almirón. Además de muchas otras cosas incomprensibles, no se pueden perder dos finales y quedar por fuera de la Libertadores contra Tucumán. Esto es Nacional y acá se deja la vida”. También expresaron que Leonel Álvarez no sería un candidato para ellos. “Directivos: Leonel Álvarez no es bienvenido para Los Del Sur”.