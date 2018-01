Almirón recibe a Nacional sin Armani y con más retos

Felipe Muñoz

Integrante de Los Del Sur

Es reprochable que Nacional no haya sido ágil y claro para confirmar la salida o permanencia de Franco Armani, la llegada o no de Gio Moreno, pero en medio de eso se le abona que pudo contratar un buen técnico. Reprocho que el club no tenga internamente una dinámica administrativa que le permita actuar simultáneamente en la consecución de refuerzos. Es como si únicamente pudieran ir por una cosa a la vez. Primero resolvemos el tema del técnico y ya después nos entendemos con el resto de jugadores para arreglar sus contratos o con los refuerzos que deban llegar. Eso no da muestras de una administración proactiva, porque en un equipo como Nacional hay que ser capaz de encargarse de varios frentes al mismo tiempo. Tras la salida de Armani debe llegar un portero de altísima categoría, hay que confirmar totalmente lo de Gio y cuatro o cinco refuerzos más. Además cuatro o cinco jugadores deben salir porque no sienten la camiseta. Sería inconcebible perder la Superliga con Millonarios, un duro golpe para la hinchada. Lo que queremos es volver a ganar una Libertadores y la verdad a estas alturas no sé cómo podamos lograrlo sin la confirmación de refuerzos y sin un arquero de categoría, no porque Cristian y Camilo Vargas no lo sean, sino porque se necesita uno que tenga mayor ritmo de competencia. De cualquier manera debemos estar unidos para conquistar los objetivos.