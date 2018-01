Almirón: “La carta de Armani me sorprendió”

El técnico de Atlético Nacional, Jorge Almirón, habló con tycsports.com antes de su viaje este miércoles a Colombia, para iniciar oficialmente la temporada y el inicio de prácticas de su nuevo club.

El adiestrador argentino se mostró sorprendido por la carta que el portero Franco Armani escribió en su cuenta de Instagram y que lució como una despedida del club verdolaga.

“Sabía que había un acercamiento de River y él manifestó que tenía necesidad de salir, pero eso lo manejó más la directiva. Hay una cláusula de rescisión que si River la paga no se puede hacer nada, pero por menos de eso no lo van a dejar salir. Me sorprendió lo de la carta porque fue una manera de despedida hacia el club, pero no hay nada concreto o por lo menos aún no me lo dijeron”.

Almirón se refirió también al pedido que le hizo a los directivos del club verde para reforzarlo con los argentinos Iván Marcone y Fernando Monetti. “Son buenos jugadores, jugaron la final de la Copa Libertadores, son de jerarquía y obviamente que los conozco. Me adelantaría un proceso enorme tenerlos, pero eso no asegura de que vayan a ir, yo los pedí, hay posibilidad de negociación pero no hay nada concreto”.

Este jueves los jugadores de Atlético Nacional regresan de vacaciones y tendrán su primer contacto con el técnico, que la apunta a la Superliga como su primer gran reto del 2018.