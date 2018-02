Botero se despide y Pérez llega a la presidencia de Nacional

Este viernes, en rueda de prensa, el saliente presidente de Atlético Nacional, Andrés Botero Phillipsbourne se despidió de la dirección del conjunto antioqueño.

Sin dar muchos detalles sobre su inesperada renuncia, el dirigente agradeció el voto de confianza que la Junta directiva depositó en él para llegar al cargo que deja once meses después de su llegada.

“A mí se me encomendó una misión que en un 90 por ciento se ha hecho, una reorganización administrativa y financiera. Montar un equipo competitivo, no solo el masculino sino en femenino. He cumplido la misión”, aseguró Botero.

El saliente presidente aseguró que aunque quería quedarse en el cargo hasta finalizar el primer semestre de este año, decidió marcharse anticipadamente luego de consultarle la decisión a su familia.

“Han sido once meses de mucho trabajo, pero ha sido mucho más fuerte en estos últimos días y necesitamos unas vacaciones para descansar. Mi familia me lo había pedido muchas veces y llegó el momento. Hace algunos días le manifesté al doctor Antonio José (Ardila) que me quería retirar porque ya había cumplido mi misión y me pidieron que esperara unos días hasta que llegara el nuevo Presidente”, contó.

Botero Phillipsbourne, quien asumió el cargo desde el 28 de marzo de 2017 en reemplazo de Juan Carlos de la Cuesta, le dio la bienvenida a Juan David Pérez, que se convierte en el presidente número 29 del club.

Pérez indicó que el proceso de empalme con Botero durará un mes y de ahí en adelante comenzará a formular un plan estratégico para continuar con el crecimiento deportivo y administrativo de la institución.

“El gran reto es ser coherentes, buscar siempre el éxito deportivo y la sostenibilidad financiera”, dijo.

Vea aquí la rueda de prensa de despedida de Andrés Botero.