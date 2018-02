Ante América, el verde cumpliría sanción inicial

Tras la sanción impuesta por Dimayor al club Atlético Nacional de 7.031.178 pesos y dos fechas de suspensión para las tribunas de sur y occidental, por el ingreso de espectadores al terreno de juego, lanzamiento de objetos y gritos injuriosos durante el partido de vuelta de la Superliga ante Millonarios, los directivos verdes usaron el recurso de reposición.

El presidente del club, Juan David Pérez, manifestó ayer que estaban a la espera de saber si ante América deben cumplir la primera fecha o si el recurso es resuelto a su favor. “En este momento está vigente el recurso que fue el que interpusimos desde el pasado viernes y ese recurso suspendería la sanción, pero como no tuvimos fecha el domingo en Medellín, obviamente no aplica. Estamos a la espera de una respuesta de la Dimayor, que ojalá sea favorable, pero si no, somos respetuosos del castigo”.

Incluso, ya el club avisó mediante un comunicado a los abonados de ambas tribunas que no podrá reubicarlos si definitivamente deben cumplir esa primera fecha de sanción.

“De mantenerse la sanción para dichas localidades, los abonados de occidental y sur no podrán hacer uso del abono ni podrán ser reubicados, como lo señala la cláusula 14 del contrato la cual indica que si por motivo de sanción por mal comportamiento comprobado de los hinchas en una o varias de las tribunas y producto de ello deban ser cerradas no trasladará ni reubicará a los hinchas a otra tribuna, ni reconocerá devolución del dinero ni reposición en partidos posteriores”, dice el escrito verdolaga.

Habrá que esperar cómo se resuelve el tema antes del duelo de mañana, a las 7:05 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, ante el América.