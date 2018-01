Nacional continúa con los nombres rimbombantes

Los directivos verdes no paran en su gestión para que el técnico argentino Jorge Almirón tenga mayores herramientas en la misión de devolverle a Nacional el protagonismo al que aspiran.

Desde que Gio se pronunció en redes sociales sobre la situación con Nacional, viajó a España a la pretemporada con su equipo el Shangái Shenhua y no volvió a tocar el asunto.

A su llegada a Medellín tras la exitosa pretemporada en la Florida, el técnico argentino Jorge Almirón confirmó que se debe reunir con los directivos para pasarles su informe sobre los jugadores que desearía continúen en el club y a cuáles les da vía libre para que el club verde los negocie.

“Estoy muy contento por el comportamiento y compromiso de todos, pero me parece que en un club grande debe ser algo normal ese tipo de actitud del plantel. Nos hemos hecho una idea y hay muy buenos jugadores, ya con los que lleguen podemos tener mayor solidez para el proyecto deportivo.

Hasta acá Nacional ha oficializado al portero Fernando Monetti (portero élite del fútbol argentino), Diego Braghieri (mejor defensor de la última Copa Libertadores), Helibelton Palacios (con experiencia en Europa y Selección Colombia, Vladimir Hernández (con experiencia en Brasil y el mejor jugador del último título del Junior) y Jorman Campuzano (mayor promesa del Deportivo Pereira). Las próximas oficializaciones serán las de Gonzalo Castellani (volante ex-Boca Juniors), Camilo Zúñiga y Fabián Castillo. Y la última sería la de Gio si este cumple con su palabra.

¿Y los 25 cupos?

Después de que quede confeccionado el modelo 2018 de Nacional, que no pasará de este viernes, los directivos siguen esperando que Dimayor les resuelva la petición de tener 30 jugadores y no 25, porque además de que hay que abrir cupo para los refuerzos, el no poder tener los 30 futbolistas significa un desangre financiero porque deberán indemnizar a algunos jugadores que todavía tienen contrato por un año más.

“Por ahora estamos cerrando los refuerzos y después nos apersonaremos de esa situación, en la que necesitamos que Dimayor nos de un año más para cumplir con esa norma y poder proteger las finanzas”, concluye Marulanda.