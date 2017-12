Después de elegir DT, a Nacional le toca revisar otros asuntos

La elección de un buen técnico es solo el primer paso para que el proyecto de Nacional en 2018 sea exitoso. Acá, aspectos a tener en cuenta para volver al protagonismo dentro y fuera del país.

Hay jugadores que ya cumplieron un ciclo

Nadie duda que Franco Armani y Dayro Moreno fueron los jugadores más destacados este semestre en Atlético Nacional, y por eso el club debe hacer un esfuerzo por mantenerlos. Sin embargo, hay otros futbolistas que ya cumplieron un ciclo y no terminaron jugando de la mejor manera. Entre estos estarían Alexis Henríquez, Diego Arias, Macnelly Torres y Luis Carlos Ruiz. “Creo que dieron todo por el club, se entregaron plenamente, pero hay un desgaste natural y podrían buscar un aire nuevo en otros equipos”, dijo Luis Alfonso Fajardo, exjugador verdolaga.

4 refuerzos que marquen la diferencia

Según el proyecto que tenga en mente el nuevo entrenador, el club verdolaga debe traer unos cuatro refuerzos de talla internacional. Así lo piensa el exjugador León Darío Muñoz: “El haber ganado la Copa Libertadores en 2016 hacen que Nacional tenga mayores obligaciones que otros clubes y ya no puede traer futbolistas del montón, necesita jugadores que estén en los mejores clubes de Suramérica”.

A ese pensamiento se une el técnico Hugo Gallego: “Hay que sacar la gran chequera para ganar e igualarse a lo que pagan en Brasil y Argentina, no hay de otra si desea volver a la élite continental, porque si quiere perder todo lo logrado hasta acá, que se siga guardando el dinero para que llegue Junior y se quede con Chara u otros jugadores que deberían estar en Nacional. No hay razón de ser para que Nacional no tenga los mejores jugadores en Colombia”. Por su parte, Carlos Navarrete dice que los jugadores se eligen de acuerdo con lo que pretendan, tanto el club como los directivos”.

Buscar formas de atraer a los hinchas

Indudablemente que tras lo sucedido con el técnico español Juan Manuel Lillo hubo un divorcio entre el club y los hinchas que se evidenció en las bajas asistencias. Por eso es necesario que desde todos los aspectos, deportivo, gerencial y comercial, se vuelva a seducir al aficionado.

Carlos Mejía, abonado de Atlético Nacional hasta el pasado semestre, indica que los precios de los abonos y las boletas son demasiado altos y si el club no juega bien se resiente más el bolsillo. “Cuando usted va a un restaurante, le cobran caro y queda satisfecho, paga sin problema. Pero si le cobran caro y la comida es maluca, usted jamás vuelve a ese lugar y creo que eso es lo que le está sucediendo al hincha de Nacional”.

Mayor cercanía con los medios

Una de las fortalezas del club durante los procesos de Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda fue la relación con los medios de comunicación. Ambos entrenadores siempre estuvieron abiertos a las sugerencias de la prensa y permitían que los comunicadores realizaran su labor sin inconvenientes. Por el estilo de Lillo esto cambió, lo que también generó críticas que no fueron buenas para el proceso.

¿Quiénes conforman la comisión técnica?

El club nunca ha mencionado a todos los integrantes de la Comisión Técnica, que es la encargada de aprobar las contrataciones tanto de jugadores como de cuerpo técnico. Sería bueno saber quiénes la conforman. Así lo manifestó Andrés Lozano, integrante de la barra Los Del Sur. “Conocer a la gente que toma las decisiones, además del señor Botero (presidente del club) y Víctor Marulanda (gerente deportivo) sería una forma muy transparente de llegarles a los hinchas”.

Claridad frente a las decisiones

Hasta acá nunca hay claridad sobre las razones de la salida del anterior presidente del club, Juan Carlos de la Cuesta. Tampoco, por la contratación de Juan Manuel Lillo, más allá de la recomendación que aceptó haber dado el técnico Juan Carlos Osorio. El presidente Andrés Botero dijo que a él lo llevó la organización Ardila Lulle para ordenar la parte administrativa. “Eso ya lo hice y ahora lo haré en la parte deportiva”, manifestó el directivo verdolaga, quien insiste en el inicio de un nuevo ciclo que requiere paciencia.